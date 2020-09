Enric Mas: “Jumbo-Visma heeft een wat vreemde Tour gereden” dinsdag 22 september 2020 om 18:52

Volgens Enric Mas heeft Jumbo-Visma tactisch gezien een wat vreemde Tour de France gereden. “Je hoeft niet altijd te laten zien dat je veruit de beste ploeg bent”, zo vertelt de nummer vijf van de voorbije Ronde van Frankrijk aan sportkrant Marca.

Jumbo-Visma maakte de voorbije Tour indruk door de koers in handen te nemen met renners als Robert Gesink, Wout van Aert, Sepp Kuss en Tom Dumoulin. “Ze deden dat echter ook in etappes die niet belangrijk waren voor het klassement. We begrepen het gewoon niet, aangezien het totaal zinloos was. Niet alles draait om superieur koersen.”

“Ik denk dat sommige ploegen nu wel beseffen dat ze anders hadden moeten koersen. Jumbo-Visma heeft een wat vreemde Tour gereden, maar uiteindelijk wist Tadej Pogačar toch de ronde te winnen”, aldus Mas, die tevreden is over zijn eigen optreden in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. “We hebben een goede Tour gereden.”

“Een vijfde plek in de Tour is een goed resultaat, zeker als je kijkt naar het gehele seizoen. Ik zal me nu focussen op het WK wielrennen en de Vuelta a España. Of ik ooit een grote ronde kan winnen? De ploeg heeft vertrouwen in mijn capaciteiten en het geloof is er.”

