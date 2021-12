Enric Mas: “Ik hoop volgend jaar nóg sterker te zijn in de Vuelta”

Enric Mas was donderdag in de Spaanse hoofdstad Madrid voor de presentatie van het parcours van de Vuelta a España 2022. De 26-jarige klimmer van Movistar, dit jaar tweede in de Spaanse ronde, keek na afloop met Cyclingnews naar de cruciale etappes van de ronde. Mas had het voornamelijk over de langere individuele tijdrit naar Alicante.

De renners krijgen in de 77ste editie van de Ronde van Spanje weer de nodige zware bergetappes voorgeschoteld, met finishes op onder meer de Collado Foncuaya, Los Praeres, Sierra de la Pandera, Sierra Nevada, Alto del Piornal en de Puerto de Navacerrada. En toch onderstreept Mas meteen het belang van de tweede en laatste tijdrit van de ronde: de tiende etappe van Elche naar Alicante.

Koersverloop

De organisatie heeft tussen Elche en Alicante een vlakke tijdrit van net iets meer dan 31 kilometer uitgetekend. Mas: “Dat zal de zaak echt compleet veranderen. De renners zullen koersen op basis van het algemeen klassement. Wat zijn de verschillen tussen de klassementsrenners na de tijdrit? Dat zal het koersverloop bepalen. Een groot verschil met de Vuelta van afgelopen seizoen”, is de runner-up van de voorbije Vuelta van mening.

Mas kijkt uit naar de etappes in het zuiden van Spanje, ondanks dat het daar vaak snikheet is. “De hitte? Ik vind het geweldig. Ik ben geboren op Mallorca en ik weet zeker dat het in mijn voordeel speelt.” Mas hoopt volgend jaar opnieuw een gooi te doen naar de eindzege. “Ik zal met dezelfde intenties aan de start staan. Ik hoop volgend jaar, met dit seizoen in mijn achterhoofd, nog sterker te zijn in de Vuelta.”