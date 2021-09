Enric Mas: “Ik had de aanval van Primož Roglič niet verwacht”

Enric Mas was lange tijd de voornaamste uitdager van Primož Roglič, maar moest woensdag een pas op de plaats maken. De Spanjaard staat nu weliswaar tweede in het algemeen klassement, maar staat nu wel meer dan twee minuten in het krijt. “Ik had de aanval van Roglič niet verwacht”, bekende Mas na afloop van de etappe naar Lagos de Covadonga.

Mas sprak na afloop van een verregende etappe door Asturië van een zware dag. “We hebben ons door een moeilijke, zeer moeilijke dag, geslagen. Het was echt veeleisend en er was geen ontkomen aan. Na de eerste klim ontstond er een grote vluchtgroep en daarin hadden wij drie renners, maar Jumbo-Visma wist de boel te neutraliseren. Ze wisten vervolgens alle aanvallen onschadelijk te maken.”

“We kunnen Roglič alleen maar feliciteren”

Op de voorlaatste klim van de dag, La Collada Llomena, trok INEOS Grenadiers stevig door en niet veel later besloot Egan Bernal met een alles-of-niets aanval de Vuelta op zijn kop te zetten. Roglič ging mee met de Colombiaan, Mas en López moesten passen. Mas: “Roglič heeft bewezen heel erg sterk te zijn. We kunnen hem alleen maar feliciteren, zoals het hoort.”

“We hoeven vandaag niet erg enthousiast te zijn over het resultaat, maar we kunnen wel gelukkig zijn. We doen namelijk nog steeds mee in het klassement en we finishten vandaag met de overige favorieten. We staan tweede en derde in het algemeen klassement en hebben een zware en belangrijke dag overleefd”, aldus Mas, die donderdag weer aan bak moet in de koninginnenrit naar de Altu d’el Gamoniteiru.