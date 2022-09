Enric Mas: “Ik blijf tot het einde vechten”

Enric Mas viel ook vandaag de rode trui van Remco Evenepoel aan, maar zonder resultaat. Evenepoel klopte hem in de strijd om de ritzege en liep daardoor ook nog weer een paar seconden uit op de Spanjaard. De Movistar-kopman geeft de moed echter nog niet op…

“Het was niet echt een klim voor mij, maar het gevoel was heel goed vandaag”, opent Mas zijn relaas bij Eurosport. “Een paar maanden geleden had ik tijdens de Tour veel moeite met afdalen, maar dat ging vandaag best goed, dus dat is heel positief voor mij. Het team heeft hard gewerkt, dus ik moest het proberen.”

“Ik moet Remco feliciteren met zijn ritzege, hij is erg sterk. Ik vind het wel spijtig voor Gesink dat hij het niet kon afmaken.” Mas voegde even later de daad bij het woord door zijn verontschuldigingen aan te bieden tijdens het flashinterview van de Jumbo-Visma-renner.

Ondanks dat Evenepoel alleen maar op Mas is uitgelopen, legt de Spanjaard zich nog niet neer bij zijn tweede plaats in het eindklassement. “In de Sierra de Guadarrama kan zaterdag nog van alles gebeuren. Het vertrouwen dat de rit van vandaag mij geeft, moedigt me aan om er vol voor te blijven gaan. Ik hoop nog een etappe te winnen, en misschien nog het klassement. Ik blijf tot het einde vechten.”