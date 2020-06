Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal starten op 5 juli in eerste Belgische koers vrijdag 19 juni 2020 om 17:29

Op 5 juli herbegint het wielrennen weer in België met de ‘GP Vermarc Sport’ in Rotselaar. Kledingsponsor Vermarc Sport heeft, samen met ‘Het vliegend viel Rotselaar’ het initiatief genomen om de koers weer nieuw leven in te blazen na de coronapauze. Onder meer Deceuninck-Quick-Step, Lotto Soudal en Alpecin-Fenix hebben hun deelname toegezegd.

Het plan is om de renners 160 kilometer voor te schotelen: tien lokale rondes van 15 kilometer, gevolgd door een slotronde van 10 kilometer. Er mogen maximaal 175 renners meedoen, van profs tot elites zonder contract. Het hoofdkantoor van Vermarc Sport in Wezemaal (gemeente Rotselaar) is de startplek, gefinisht wordt in het centrum van Wezemaal.

In de start- en finishzones mogen overigens niet meer dan 200 toeschouwers komen. In die delen geldt ook nog de regel dat onderlinge afstand gehouden moet worden.

Met veiligheidsmaatregelen

Burgemeester Jelle Wouters van Rotselaar heeft zijn goedkeuring gegeven aan de nationale koers, evenals zijn collega’s van Aarschot, Holsbeek, Cycling Vlaanderen en de politiekorpsen. Deze weken wordt de laatste hand nog gelegd aan de organisatie.

“Nu we stilaan uit de lockdown kruipen, voelen we dat de nood aan competitie bij de Belgische Eliterenners enorm groot is”, vertelt Marc Verbeeck, CEO bij Vermarc Sport. “Uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen en onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen rondom het coronavirus.”

Kermiskoers

Op 3 en 5 juli zijn er in Zolder en Wortegem ook al koersen, maar dat zijn oefenwedstrijden. “Maar wij zijn de eerste echte profkoers, met volgwagens, prijzengeld en alles erop en eraan”, aldus Verbeeck tegen Gazet van Antwerpen. Hij noemt de ‘GP Vermarc Sport’ een kermiskoers die de komende jaren op de kalender zal blijven staan.