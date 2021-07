Enkelblessure houdt Alex Edmondson uit Settimana Ciclistica Italiana

Alexander Edmondson zal vandaag toch niet aan de start verschijnen van de Settimana Ciclistica Italiana. De Australiër van Team BikeExchange blesseerde eerder vandaag zijn enkel en de ploeg heeft besloten om de 27-jarige Edmondson uit de selectie te halen voor de meerdaagse rittenkoers.

Edmondson, in het verleden Australisch kampioen op de weg, heeft voor dit seizoen voorlopig 27 koersdagen op de teller staan. De renner werd vorige maand nog tweede in de slotetappe van de Ronde van Slovenië. Zijn werkgever Team BikeExchange rekent in de Settimana Ciclistica Italiana nog wel op Tanel Kangert, Sam Bewley, Tsgabu Grmay, Barnabás Peák, Jack Bauer en Andrey Zeits.

In Alghero, op het Italiaanse eiland Sardinië, begint vandaag de allereerste editie van de Settimana Ciclista Italiana. De organisatie van de vijfdaagse rittenkoers presenteerde eerder al een fraai deelnemersveld. Met Elia Viviani, Filippo Ganna, Giulio Ciccone, Gianni Moscon, Mark Padun, Pascal Ackermann, Sep Vanmarcke, Diego Ulissi, Ben Hermans en Davide Rebellin staan er heel wat interessante namen aan het vertrek.