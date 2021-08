Emotionele Majka draagt zege op aan overleden vader: “Ik ben zo blij”

Rafal Majka wist vandaag de show te stelen in de Vuelta a España. De Poolse klimmer van UAE Emirates won vandaag de vijftiende etappe naar El Barraco na een solo van bijna negentig kilometer. Na afloop was Majka bijzonder emotioneel in het flashinterview. “Ik draag deze zege op aan mijn vader, die dit jaar is overleden.”

De 31-jarige Majka slaagde er na enkele doldwaze uren in om weg te rijden met Fabio Aru. De Pool en de Italiaan kwamen gezamenlijk over de top van de eerste klim van de dag, de Alto de Centenera, maar op de daaropvolgende Puerto de Pedro Bernardo ging Majka er alleen vandoor. “Ik wilde vandaag op niemand wachten. Ik probeerde de hele dag mee te sluipen in de vlucht, wat soms niet zo makkelijk is”, aldus de Pool.

De ervaren klimmer, die zes jaar geleden nog derde werd in de Ronde van Spanje, stond vervolgens voor een vrijwel onmogelijk solo van goed negentig kilometer. Majka kende echter een begenadigde dag en reed alsmaar verder weg van de tegenstand. Ook Steven Kruijswijk, die op een gegeven moment op jacht ging naar Majka, slaagde er niet in om de Pool bij te halen.

Eerste zege sinds 2017

En zo boekte Majka dus een zeer emotionele overwinning, zijn eerste zege in vier jaar tijd. Ook toen was hij succesvol in de Vuelta met ritwinst op de Sierra de La Pandera. “Ik wil deze zege ook opdragen aan mijn kinderen en de ploeg UAE Emirates. Ik kende een moeilijk begin van het seizoen vanwege het overlijden van mijn vader. Het was geen makkelijke periode, maar ik ben nu zo blij!”