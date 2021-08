Vuelta 2021: Majka voert groots nummer op in bergrit naar El Barraco, Kruijswijk tweede

De vijftiende etappe van de Vuelta a España, de laatste voor de tweede rustdag, is gewonnen door Rafal Majka. De ervaren Poolse klimmer van UAE Emirates won na een indrukwekkende solo van bijna negentig kilometer in El Barraco. Steven Kruijswijk werd op ruime achterstand, maar wel na een puike etappe, tweede. Odd Christian Eiking gaat als leider de derde week in.

Daags voor de tweede rustdag in de Vuelta a España moesten de renners eerst nog een lange bergetappe afwerken naar El Barraco. In een van de langste ritten van deze Vuelta kreeg het peloton twee beklimmingen van eerste categorie (Alto de Centenera en Puerto de Mijares), een klim die meetelt voor de tweede categorie (Puerto de Pedro Bernardo) en niet ver van de finish een helling van derde categorie (Puerto San Juan de Nava) voor de wielen geschoven. Na een korte afdaling zagen de renners de finishstreep liggen in El Barraco, een plek die onlosmakelijk verbonden is met Carlos Sastre en diens betreurde schoonbroer José María Jiménez.

Kuss mee in omvangrijke vlucht, tot ongenoegen van Movistar

De renners begonnen, zeker voor Vuelta-begrippen, redelijk vroeg aan de laatste etappe voor de tweede rustdag. Dat weerhield het peloton er echter niet van om uit de startblokken te schieten. Heel wat renners wilden vandaag deel uitmaken van de vlucht van de dag en na een razendsnelle openingsfase ontstond een kopgroep van meer dan twintig renners. De meest in het oog springende namen waren bergkoning Romain Bardet, de ritwinnaar van zaterdag, Damiano Caruso, de onvermoeibare Magnus Cort, Mauri Vansevenant, Matteo Trentin, Thymen Arensman, Pavel Sivakov en Sepp Kuss.

Vooral de aanwezigheid van Kuss was een doorn in het oog van de mannen van Movistar. De Amerikaan begon de dag namelijk als de nummer negen in het algemeen klassement, op net geen vijf minuten van leider Odd Christian Eiking, en was dus een gevaar voor de ploeg van Enric Mas en Miguel Ángel López. De Spaanse telecombrigade zette zich dan ook op kop van het peloton, in de hoop de kopgroep weer in te rekenen en zo het gevaar-Kuss onschadelijk te maken. Caja Rural-Seguros-RGA en Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg van Eiking, boden Movistar de helpende hand in de achtervolging op de kopgroep.

Nieuwe situatie: kopgroep valt uiteen

In de voorste groep was men echter niet van plan om de benen stil te houden, al viel de kopgroep op een gegeven moment wel uiteen. Mannen als Kuss, Sivakov, Bardet en Caruso lieten zich, al dan niet vrijwillig, inlopen door het peloton. Sivakov, Vansevenant, Cort, Gorka Izagirre, Josef Černý, Jetse Bol, Andreas Kron, Imanol Erviti, Luis Angel Maté en Jesús Antonio Soto reden wel door, maar ook deze groep kreeg niet meteen een vrijgeleide richting de finish. In het peloton bleven ze tegenstribbelen, na een eerste wedstrijduur aan 52(!) kilometer per uur, en dus was ook deze vluchtpoging geen lang leven beschoren.

Sivakov en Cort sloegen vervolgens de handen ineen in een verwoede poging om uit de greep te blijven van een nog altijd op hol geslagen peloton. De twee hardrijders reden een maximale voorsprong bijeen van een halve minuut, maar nog voor de voet van de eerste klim van de dag, de Alto de Centenera (15 kilometer aan 5,5%), was alles weer te herdoen. Op deze klim reden Rafal Majka, Fabio Aru en Maxim Van Gils weg in een poging om nu wel een definitieve vlucht op touw te zetten. Richting de top van de Alto de Centenera moest de jonge Van Gils zijn twee medevluchters echter laten gaan.

Majka en Aru vinden elkaar

Majka en Aru kwamen met een voorsprong van ongeveer twee minuten over de top van de eerste klim van de dag, waarbij de Poolse klimmer van UAE Emirates de volle buit wist te pakken. Vervolgens was het een tijdje wachten op een omvangrijke achtervolgende groep met onder meer Michael Storer, Steven Kruijswijk en Wout Poels, waar de samenwerking verre van optimaal was. Het uitgedunde peloton, aangevoerd door de ploeg van leider Eiking, was inmiddels tot rust gekomen en volgde al op bijna vier minuten. Intussen daalden dertigers Majka en Aru naar de tweede klim van de dag.

Op de flanken van de Puerto de Pedro Bernardo (9 km aan 4,2%) besloot Majka met nog vier kilometer te klimmen Aru overboord te gooien, die de voorbije dagen last had van maagproblemen en nog niet over zijn allerbeste vorm leek te beschikken. Majka voelde zich daarentegen opperbest, passeerde als eerste de top van de Pedro Bernardo en reed weer verder weg van de eerste achtervolgende groep. In deze groep zagen we verschillende aanvalspogingen, maar niemand bleek bereid om het onderste uit de kan te halen om zo het gat naar Majka en Aru te overbruggen. Dit speelde de sterke Pool alleen maar in de kaart.

Kruijswijk opent de jacht op Majka

Met een voorsprong van meer dan twee minuten begon Majka aan de flanken van de bijzonder lange Puerto de Mijares. Op deze twintig kilometer lange beklimming spatte de achtervolgende groep volledig uiteen. Kruijswijk bleek bij de achtervolgers over de beste benen te beschikken en ging met nog meer dan vijftig kilometer te gaan in z’n eentje op zoek naar de eenzame koploper Majka. De Nederlander van Jumbo-Visma stond echter wel voor een moeilijke opgave om een gat van twee minuten te dichten op de ervaren Majka, die nog altijd een bijzonder strak tempo onderhield richting de top van de Mijares.

Aanvankelijk wist Kruijswijk wat van zijn achterstand af te knabbelen, maar bleef met het naderen van de top hangen op anderhalve minuut van de ontketende Pool, die inmiddels bezig was een groots nummer. Majka kwam ook als eerste boven op de Mijares en vervolgens was het bijna twee minuten wachten op de doorkomst van Kruijswijk, die op zijn beurt weer een grote voorsprong had op overige vluchters. In de afdaling van de Mijares nam Majka niet al te veel risico, in de wetenschap dat zijn voorsprong toereikend was, en wist zo zonder kleerscheuren de tussensprint en niet veel later de voet van de laatste klim te bereiken.

Onvermoeibare Majka wint na indrukwekkende solo

Op de Puerto San Juan (8,6 km aan 3,8%) bleef een spectaculaire instorting van Majka uit. Sterker, de 31-jarige klimmer reed zelfs nog wat verder weg van Kruijswijk en mocht zich gaan opmaken voor het zegegebaar in El Barraco. De Pool won na een indrukwekkende solo van maar liefst negentig kilometer zijn tweede etappe in de Ronde van Spanje. Vier jaar geleden was hij al eens de beste in de bergetappe met aankomst op de Sierra de La Pandera. Kruijswijk kwam na een sterke etappe als tweede over de streep, op anderhalve minuut van Majka. Chris Hamilton van Team DSM werd derde.

De favorieten voor de eindzege hielden zich lange tijd afzijdig, maar op de slotklim waren er dan toch enkele versnellingen van Adam Yates. De Brit wist bij een nieuwe demarrage weg te rijden uit de groep der favorieten en pakte aan de finish vijftien tellen op zijn concurrenten voor het klassement. Mannen als Roglič, Enric Mas, Miguel Ángel López en Egan Bernal kwamen in elkaars buurt over de streep. Ook Eiking wist de late schifting te overleven en gaat dinsdag als leider de derde week in.