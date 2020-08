Emotionele Groenewegen erkent fout: “Ik heb er spijt van” vrijdag 7 augustus 2020 om 18:22

Er is al veel gezegd en geschreven over het sprintgedrag van Dylan Groenewegen in de finale van de openingsrit van de Ronde van Polen, waardoor zijn landgenoot Fabio Jakobsen op verschrikkelijke wijze ten val kwam. De renner van Jumbo-Visma reageert nu voor het eerst, zichtbaar geëmotioneerd, voor de camera van de NOS.

“Dit was duidelijk mijn fout”

Groenewegen vertelt hoe hij het ongeluk en de daaropvolgende dagen heeft beleefd. “Laten we duidelijk zijn dat het nooit mijn intentie is om andere renners in gevaar te brengen”, zo vertelt hij met trillende stem. “Maar dit was duidelijk mijn fout. Ik week van mijn lijn af en dat mag niet. Het ging zo snel, de hekken vlogen over de weg heen waardoor ik viel.”

“Je ziet een grote ravage en hoort dingen, dat zijn geen fijne dingen. Je zag meteen dat het niet heel best was. Dan hoor je eigenlijk gelijk… je ziet gelijk zijn ploegmaten eromheen staan en dan zie je dat het niet best is. Ik kan alleen maar hopen op het beste.” Groenewegen liep zelf ook een sleutelbeenbreuk op, maar dacht alleen maar aan zijn zwaargehavende landgenoot.

“Ik heb alleen maar aan Fabio en zijn familie gedacht”

“Ik heb alleen maar aan Fabio en zijn familie gedacht en ik hoop dat hij snel herstelt.” Groenewegen krijgt sinds woensdagmiddag veel kritiek over zich heen. Zo sprak Patrick Lefevere, de teammanager van Jakobsens ploeg Deceuninck-Quick-Step, van een moordaanslag. De Belg heeft een klacht ingediend bij de UCI en wil een rechtszaak opstarten.

“Ik denk dat iedereen emotioneel is, dat ben ik ook”, zo geeft Groenewegen aan, onder meer doelend op de opmerkingen van Lefevere. “Het is hun keuze, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ik heb dit zeker niet bewust gedaan. Dat het zo heftig is, dat gun ik Fabio niet en niemand niet.” Jumbo-Visma, de ploeg van Groenewegen, houdt de Amsterdammer voorlopig aan de kant in afwachting van een oordeel van de disciplinaire commissie van de UCI.

“Ik raak de fiets voorlopig niet aan”

Groenewegen mag de komende tijd van zijn ploeg dus niet koersen, maar dat wil hij naar eigen zeggen ook helemaal niet. “Ik raak de fiets voorlopig even niet aan. Aan sprinten denken, is heel ver weg. Ik zal er de komende maanden niet eens aan denken om te fietsen. We zullen wel kijken hoe het daarna gaat lopen.”

Het goede nieuws is wel dat Jakobsen inmiddels is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Paweł Gruenpeter, de vicedirecteur van het Poolse ziekenhuis waar de renner verblijft, is optimistisch over zijn herstel. “De patiënt is bij bewustzijn, hij ademt zelfstandig, hij kan al zijn ledematen bewegen en hij kan communiceren. Alleen praten lukt niet. Hij heeft heel veel geluk gehad.”

Twee dagen na de vreselijke valpartij van Fabio Jakobsen doet Dylan Groenewegen, die van zijn lijn afweek in de sprint, voor het eerst zijn verhaal. Meer → https://t.co/RSyGfGnHCR pic.twitter.com/dceV2aBx19 — NOS Sport (@NOSsport) August 7, 2020