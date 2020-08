Vicedirecteur Pools ziekenhuis: “Jakobsen ademt zelfstandig en kan al zijn ledematen bewegen” vrijdag 7 augustus 2020 om 16:03

Vandaag kwam het goede nieuws dat Fabio Jakobsen is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Paweł Gruenpeter, de vicedirecteur van het Poolse ziekenhuis waar de renner verblijft, is optimistisch over zijn herstel. “Als hij zo’n val overleeft, dan komt hij ook zeker terug in de sport.”

Gruenpeter doet zijn verhaal tegenover Poolse media. “We zijn heel tevreden met hoe het gaat. De patiënt is bij bewustzijn, hij ademt zelfstandig, hij kan al zijn ledematen bewegen en hij kan communiceren. Alleen praten lukt niet.” Volgens het AD weerspreken Poolse medici de geruchten dat Jakobsen na zijn ernstige val gereanimeerd moest worden.

De renner van Deceuninck-Quick-Step werd woensdag met ernstig letsel aan het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij sindsdien in een kunstmatige coma werd gehouden. Aanvankelijk wilden de artsen hem gisteren al laten ontwaken, maar uiteindelijk werd besloten die ingreep uit te stellen tot vandaag.

Deceuninck-Quick-Step, de ploeg van Jakobsen, heeft nog geen update gegeven over de huidige situatie van de jonge sprinter.