Lefevere zet rechtszaak door: “Fabio zou meer dan zes nullen gaan verdienen” vrijdag 7 augustus 2020 om 17:07

Deceuninck-Quick-Step-teammanager Patrick Lefevere blijft achter zijn uitspraken staan rondom Dylan Groenewegen na de horrorcrash in de Ronde van Polen. Daarbij raakte Fabio Jakobsen – renner van de Belgische ploeg – zwaargewond. “Mijn boosheid is een beetje over, maar ik ben in shock”, vertelt Lefevere aan Sporza.

“We hebben een klacht neergelegd bij de UCI, maar de Poolse politie heeft zelf een onderzoek ingesteld”, vertelt Lefevere over de stand van zaken rondom de eventuele aanklacht tegen de Amsterdammer. “Meteen na de crash is bijvoorbeeld al Jakobsen zijn fiets in beslag genomen. We weten ondertussen wat we moeten doen om de rechten van Fabio en de ploeg te vrijwaren. We moeten een brief opstellen en opsturen naar de Procureur des konings in Katowice.”

Of het daadwerkelijk tot een gerechtelijke procedure komt, is niet duidelijk. “Fabio Jakobsen heeft uiteraard schade en wij als ploeg ook”, zegt de Belg daarover. “Jakobsen was volgens mij op weg om de beste sprinter ter wereld te worden. Nu ben ik mijn spurter kwijt, misschien wel voor altijd. En die jongen was goed op weg om een contract te tekenen ter waarde van meer dan zes nullen. En nu? De ploeg betaalt hem door, maar wat na het einde van zijn contract? Hopelijk heeft hij een gewaarborgd inkomen genomen. In het ergste geval wordt hij invalide verklaard – en hopelijk komt het niet zo ver! – en krijgt hij 500 of 800 euro per maand. Daar kom je er niet mee.”

Lefevere neemt het hoog op voor zijn renner. Hij regelde al een privévlucht voor de familie van Jakobsen en diens vriendin, maar dat is niet het enige. “Op dit moment denk je niet aan geld. We zullen een vertaler betalen en als ik Fabio moet overvliegen naar de duurste of bekendste chirurg ter wereld, dan doe ik dat. In het ziekenhuis zijn er ook moeilijke omstandigheden. De dokters leveren uitstekend werk, maar niemand spreekt Engels en door de coronaregels kan zelfs onze ploegdokter er niet bij. Het ziekenhuis communiceert eerst met de pers en dan met ons.”

Contact met Jumbo-Visma

Ondanks dat Lefevere achter de uitspraken rondom Groenewegen blijft staan, bindt hij wel iets in. “Groenewegen zal ook mentaal kapot zijn. Maar ik heb ook gelezen dat hij zich niet zou mogen excuseren want dan erkent hij zijn fout. Dus zo ver zijn we”, zegt Lefevere, die daar verder niets van vindt. “Of het een zaak is die op het scherp van de snede zal zijn? Dat zal wel, hè. Ik heb al een mail gekregen van een advocaat die mij spontaan zijn diensten heeft aangeboden. Daar moet ik geen tekeningetje bij maken, hè.”

Richard Plugge – directeur bij Jumbo-Visma – nam woensdagavond contact op met Lefevere. “Ik vond het heel moedig dat Richard mij belde, ik mag die gast wel”, stelt de Belg. “Maar ik kon moeilijk zeggen dat er niets gebeurd was. Ik heb hem ook gezegd dat ik het moedig vond dat hij belde, maar dat Richard ook moest begrijpen dat ik het zo niet kon laten. Het gesprek hebben we niet verder gezet en dat hoefde op dat moment ook niet. Er zijn nu andere prioriteiten dan rechtszaken of schadevergoedingen.”