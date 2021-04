Emotionele Demi Vollering: “Dit is een droom die uitkomt”

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar vandaag boekte Demi Vollering haar eerste grote klassiekerzege. De renster van SD Worx wist in Luik-Bastenaken-Luik naar de overwinning te sprinten. “Dit is echt geweldig. Het is een droom die uitkomt”, was ze na afloop bijzonder emotioneel.

De 24-jarige Vollering, eerder dit voorjaar al tweede in de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race, maakte in de finale deel uit van een elitegroepje van vijf. Vollering wist op La Roche-aux-Faucons, de laatste klim van de dag, weg te rijden met Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma en Anna van der Breggen.

Met Vollering en Van der Breggen zaten twee rensters van SD Worx mee vooraan en de wereldkampioene besloot in de finale volledig de kaart-Vollering te trekken. “Het is echt geweldig dat Anna voor mij op kop reed. We hebben echt een geweldige ploeg en ik ben dan ook zo dankbaar. Dat ik zo kan finishen is echt ongelofelijk mooi.”

Tranen

“Anna verzorgde eigenlijk in de laatste tien kilometer een lead-out. Op de laatste klim waren we op een gegeven moment weg met een groepje, maar Marianne Vos slaagde er weer in om terug te keren. Het is echter beter om niet met haar naar de streep te rijden. Ik was met andere woorden blij toen de groep opnieuw uiteen spatte.”

In de straten van Luik werd vervolgens de rode loper uitgerold voor Vollering, die Van Vleuten nog vakkundig wist te remonteren in de laatste meters. In het flashinterview na de finish kon de winnares haar tranen maar moeilijk bedwingen. “Ik hou echt van deze wedstrijd. Ik was hier twee jaar geleden al eens derde. Dat ik deze koers nu win, is echt een droom.”