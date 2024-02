woensdag 28 februari 2024 om 11:40

Emma Johansson keert na zes jaar terug in de wielersport

Emma Johansson nam goed zes jaar geleden afscheid als wielrenster, maar de inmiddels 40-jarige Zweedse keert nu weer terug in de wielersport. Niet als renster, maar wel als bestuurder bij Uno-X Mobility.

“Het is nu zes jaar geleden dat ik met wielerpensioen ging. Het wielrennen ligt me echter nog steeds na aan het hart. Ik ben erg dankbaar dat ik nu een kans krijg in het bestuur van Uno-X Mobility. Het geeft mij de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van het team. Ik kijk er erg naar uit om hier deel van uit te maken.”

Met Johansson haalt Uno-X Mobility iemand aan boord met de nodige ervaring op het allerhoogste niveau. Als renster wist ze namelijk enkele grote zeges te boeken. Op haar palmares prijken liefst 61 profoverwinningen. Ze was de beste in onder meer Omloop Het Nieuwsblad, Ronde van Drenthe en de Trofeo Alfredo Binda.

Johansson is echter misschien nog wel meer de vrouw van de ereplaatsen in de allergrootste koersen. Zo werd ze in 2013 in Firenze vice-wereldkampioene op de weg en veroverde ze ook twee zilveren medailles op de Olympische Spelen, in 2008 en 2016. Ook was ze één keer tweede en drie keer derde in de Ronde van Vlaanderen en twee keer runner-up in de Waalse Pijl.

Uno-X Mobilty besloot eerder al een belangrijke wijziging door te voeren op bestuurlijk vlak. Niemand minder dan Thor Hushovd is sinds 1 februari de nieuwe teammanager van de Noorse formatie. De inmiddels 46-jarige Hushovd, die eveneens kan terugkijken op een zeer succesvolle wielercarrière, volgt Jens Haugland op. Die laatste zal wel betrokken blijven bij de wielerformatie.