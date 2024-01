maandag 22 januari 2024 om 17:39

Thor Hushovd volgt Jens Haugland op als teammanager Uno-X Mobility

Niemand minder dan Thor Hushovd is vanaf 1 februari de nieuwe teammanager van Uno-X Mobilty. De inmiddels 46-jarige Hushovd, die kan terugkijken op een zeer succesvolle wielercarrière, volgt Jens Haugland op. Die laatste zal wel betrokken blijven bij de Noorse wielerformatie.

Vegar Kulset, de CEO van het bedrijf Uno-X Mobility, legt uit waarom de ploeg is uitgekomen bij de voormalig wereldkampioen. “We hebben zojuist voor het tweede jaar op rij een wildcard voor de Tour de France weten te bemachtigen. We zijn dankbaar en blij, maar een wildcard is niet ons uiteindelijke doel. Vanaf het begin is Jens Haugland teammanager geweest en ik de voorzitter van de wielerploeg.”

“Voor ons beiden is het een aanvulling op onze belangrijkste verantwoordelijkheden als bedrijfsleiders bij Reitan Retail.” Uno-X Mobility is onderdeel van Reitan Retail, een retailbedrijf. “We zijn zeer ambitieus en staan voor een continue ontwikkeling van de wielerploeg. Dat vereist sterk en gefocust leiderschap. Ik ben dan ook blij dat Thor met ingang van 1 februari bij Uno-X Mobility Cycling komt werken als algemeen directeur.”

Nieuwe stap

“De ondertekening van Thor Hushovd betekent een nieuwe stap in de ontwikkeling van de wielerploeg en versterkt ons leiderschap in Reitan Retail en de Uno-X Mobility-activiteiten. Thor heeft geen verdere introductie nodig. Hij heeft een uitstekende achtergrond en heeft de persoonlijkheid om de ploeg te helpen bij het zetten van de benodigde stappen. Onze WorldTeam-ambities in het mannen- en vrouwenwielrennen zijn geen geheim.”

Haugland zal dit jaar dus niet meer opereren als teammanager, maar blijft wel nauw betrokken bij de formatie. “Naast zijn grote taken en verantwoordelijkheden als algemeen directeur van Uno-X Mobility Noorwegen, zal Jens een belangrijk bestuurslid zijn van Uno-X Mobility Cycling. Ook ik blijf lid van het bestuur en in de nabije toekomst zullen we nog meer bestuursleden bekendmaken.”