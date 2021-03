Emiel Planckaert (24) hangt zijn fiets aan de haak

Emiel Planckaert heeft het einde van zijn wielercarrière aangekondigd. Na drie seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise kon de 24-jarige renner voor het nieuwe seizoen geen ploeg vinden.

Planckaert, die in oktober in Parijs-Tours zijn laatste koers reed, maakte zijn afscheid bekend via social media. “Na de zestien mooiste jaren van mijn leven moet ik met spijt in mijn hard, ongewild en onverwacht, afscheid nemen van de allermooiste sport. De afgelopen drie seizoenen werden gevuld met pech, tegenslagen en overmacht, waardoor ik jammer genoeg geen kans meer kreeg aangeboden om mij te bewijzen in het peloton van 2021. De motivatie en goesting waren er nog, maar een plaatsje binnen een ploeg kreeg ik helaas niet meer.”

In zijn juniorentijd reed Planckaert meerdere mooie resultaten bijeen. Zo was hij in 2014 negende in de Ronde van Vlaanderen en dertiende op het WK in Ponferrada. Bij de beloften reed hij onder meer naar twaalfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. In 2017 deed hij zijn eerste profervaring op als stagiair bij Lotto Soudal. Sinds 2018 koerste hij als prof voor Sport Vlaanderen-Baloise. “Jullie zullen me zeker nog terugzien in de koers, maar voortaan aan de andere kant van de dranghekken”, schreef hij tot slot.