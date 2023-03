Elmar Reinders ondersteunt Michael Matthews in Ronde van Vlaanderen

Michael Matthews is, samen met Kelland O’Brien, de vooruitgeschoven man van Jayco AlUla in de Ronde van Vlaanderen. De Australische kopman geeft aan dat zijn twintigste plek in Dwars door Vlaanderen hem vertrouwen geeft richting de Hoogmis. Elmar Reinders en Zdenek Stybar zijn ook van de partij.

Matthews was recent nog geveld door het coronavirus, dus is hij blij dat hij op de weg terug is. “Dwars door Vlaanderen was een goede voorbereiding op de Ronde van zondag”, zegt Bling. “Hopelijk ben ik dan nog meer hersteld. Ik ben in ieder geval heel gemotiveerd en heel blij om terug te zijn, ook al ben ik nog niet volledig 100%.”

Ploegleider Mathew Hayman kent de Ronde van Vlaanderen maar al te goed en spreekt ambities uit. “We hebben woensdag positieve signalen gekregen van Matthews en O’Brien. Zij zullen goed ondersteund worden in Vlaanderen. Er zijn meerdere renners en ploegen die het voorjaar gedomineerd hebben, maar wij gaan kijken naar een manier om dat te verstoren”, aldus Hayman.

