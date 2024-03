woensdag 20 maart 2024 om 15:55

Elmar Abma verrast sprinters in openingsetappe Olympia’s Tour

Elmar Abma heeft de eerste etappe van Olympia’s Tour 2024 gewonnen. De nog maar 19-jarige coureur van VolkerWessels was de snelste na een etappe van 145 kilometer rond Medemblik, door de sprinters te verrassen in de slotfase.

Olympia’s Tour trapte af met een vlakke etappe in Noord-Holland. Het was voor het eerst in tien jaar tijd dat deze provincie deel uitmaakte van de Nederlandse ronde. Zowel start als finish lagen in het centrum van Medemblik, na een rit die bestond uit twee omlopen van ongeveer 60 kilometer. Die ging pal langs en over de IJsselmeer-dijken, via onder meer Wervershoof, Andijk en Enkhuizen. Daarna volgde nog een lus van 25 kilometer.

De vlucht van de dag werd gevormd door Mike Bronswijk (Diftar), Tijs Dekker (West-Frisia) en Johan Ravnoy (Coop-Repsol). Zij hadden even meer dan twee minuten voorsprong, maar die schommelde daarna lange tijd rond de halve minuut. De wind bleek niet hard genoeg te waaien om het peloton in stukken te breken, waardoor een compleet peloton door Noord-Holland raasde.

Bij het ingaan van het laatste koersuur werd de kopgroep al ingerekend. Het tempo lag hoog, waardoor ook de deur open stond achteraan het peloton. In de finale probeerden drie renners nog een sprint te voorkomen. Axel van der Tuuk (Metec-Solarwatt), Kristian Egholm (Lidl-Trek Future Racing) en Lorenz Van de Wynkele (Lotto Dstny U23) pakten een tiental seconden in de laatste vijf kilometer, maar zij haalden het niet.

Elmar Abma, vorige week nog winnaar van de nationale koers de Kasseienomloop van Exloo, wist uiteindelijk met de zege aan de haal te gaan. Hij bleef het aanstormende peloton nipt voor in de straten van Medemblik. Van de Wynkele werd nog wel tweede en Egholm derde.