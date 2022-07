Ellen van Dijk verwacht waaiers in tweede etappe: “Dat biedt kansen”

De tweede etappe van de Tour de France Femmes gaat van Meaux naar Provins. Onderweg krijgt het peloton de wind eerst van opzij en daarna in de rug. “Het wordt een winderige etappe, dat is leuk”, zegt Ellen van Dijk in gesprek met de NOS.

Van Dijk weet dat ze alert moet zijn, maar is daar niet de enige in, denkt ze. “Ik denk dat alle ploegen wel scherp zijn op momenten dat er waaiers getrokken kunnen worden. Dus natuurlijk moeten wij daar ook scherp op zijn. Dat kunnen wij. We hebben een heel goede ploeg, hele sterke rensters. Twee Nederlanders, waarvan eentje uit Zeeland (Shirin van Anrooij, red.), daar waait het altijd. Dus wij weten wel wat waaierrijden is.”

Gisteren verliep niet helemaal volgens plan bij Trek-Segafredo, dat wereldkampioene Elisa Balsamo naar plek zeven zag sprinten. “Er was wat teleurstelling. Ze raakte wat ingesloten. We hebben niet de perfecte lead-out kunnen doen, zoals we die hadden willen doen. Maar goed, dag één hè…”, relativeert Van Dijk.

Wordt het vandaag opnieuw een sprint? “De kans is zeker aanwezig dat het een sprint wordt van een kleine groep. Of zelfs dat het op het einde heel agressief wordt, en dat er iemand solo aankomt. Het is heel open, letterlijk en figuurlijk. Dat biedt kansen.”