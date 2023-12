zondag 3 december 2023 om 08:57

Ellen van Dijk denkt aan doorgaan na Parijs: “Als gezinsleven niet gaat lijden onder de sport”

Ellen van Dijk heeft van de Olympische Spelen in Parijs haar grote hoofddoel gemaakt voor 2024, maar de kersverse moeder van zoontje Faas is niet van plan haar carrière daarna te beëindigen. “Wanneer het gezinsleven niet gaat lijden onder de sport ga ik waarschijnlijk langer door, ook na 2024”, vertelt ze aan het AD.

“Als ik er in slaag een olympische plak te bemachtigen, wil dat dus niet zeggen dat ik de fiets opberg”, concludeert Van Dijk, die op 27 juli hoopt namens Nederland een gooi te kunnen doen naar tijdritgoud in Parijs. Daarvoor moet ze wel eerst geselecteerd worden door bondscoach Loes Gunnewijk, boven Demi Vollering of Riejanne Markus.

De Nederlandse vrouwen verkenden het parcours al wel in de Franse hoofdstad. “Van het tijdrittraject werd ik blij”, zegt de tweevoudig wereldkampioene tijdrijden. “Vlak, breed met lange rechte stukken. Op mijn lijf geschreven. Chloé Dygert en Marlen Reusser zijn mijn belangrijkste rivalen.”

Van Dijk is nu twee maanden moeder. Het moederschap combineren met profwielrennen, daardoor werd ze geïnspireerd door ploeggenote Lizzie Deignan. “Zij heeft twee kinderen en weet dat goed te combineren met de wielersport. Lizzie en ik ondervinden de volle medewerking van Lidl-Trek. Dat je tijdens de zwangerschap actief blijft, is goed voor moeder en kind. Ik had weinig last van zwangerschapskwaaltjes. Faas is thuis geboren en doet het prima”, zegt ze.