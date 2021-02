Elleboogbreuk voor Danique Braam na trainingsongeval

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Danique Braam.

Vervelend nieuws voor Danique Braam. De renster van Lotto Soudal heeft bij een trainingsongeval een breuk in haar linkerelleboog opgelopen. Dat bleek uit een CT-scan, nadat ze zich na haar val liet onderzoeken. Volgende week gaat ze onder het mes om een vlotter herstel mogelijk te maken, laat haar ploeg weten.

Braam koerst sinds 2019 voor Lotto Soudal, nadat ze daarvoor uitkwam voor wielerclub Jan van Arckel. In haar eerste jaar bij de ploeg was ze onder meer zeventiende in de Brabantse Pijl en gaf ze de Amstel Gold Race mee kleur vanuit de vroege vlucht. Afgelopen seizoen was ze onder meer negentiende in Le Samyn.

