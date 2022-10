Lotto Dstny Ladies is compleet voor 2023, Van de Guchte tekent bij Belgische ploeg

Lotto Dstny Ladies heeft de selectie voor 2023 rond. Het team zal bestaan uit vijftien rensters, waarbij de focus ligt op ontwikkeling van jong talent, valt te lezen op de site.

“Om de stap van de junioren naar de profs te verkleinen bij de vrouwen, hebben we bewust gekozen voor een andere strategie aan het einde van vorig jaar”, vertelt ploegmanager Kurt Van de Wouwer. “We hebben gekozen voor de ontwikkeling van jong talent, zowel uit België als daarbuiten.”

“Volgend jaar is het de bedoeling om verder te bouwen op het fundament dat we dit jaar hebben gelegd. De rensters die bij het team blijven hebben een jaar extra ervaring en we hebben ook wat versterkingen getekend”, aldus Van de Wouwer. Bij de nieuwkomers zijn vier Belgen: Fauve Bastiaenssen (24), Julie Hendrickx (19), Julie Nicolaes (18) en Julie Sap (30).

De andere aanwinsten zijn de Finse Wilma Aintila (18), de Deense Mette Egtoft Jensen (21) en de Nederlandse Quinty van de Guchte (23). De rest van de ploeg bestaat uit rensters die in 2022 reeds onder contract stonden: Mieke Docx, Kristyna Burlova, Katrijn De Clercq, Mijntje Geurts, Esmée Gielkens, Nicole Marla Sigmund, Ines Van de Paar en Sterre Vervloet.