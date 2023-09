dinsdag 5 september 2023 om 19:37

Poolse Daria Pikulik begint met zege aan Tour Féminin International de l’Ardèche

Een Poolse zege in de eerste etappe van de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche. Daria Pikulik snelde na iets meer dan 105 kilometer naar de overwinning, voor Michaela Drummond en Silvia Zanardi.

In het Franse departement Ardèche begon vandaag de 21ste editie van de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche. In de eerste etappe reden de renners over een afstand van net iets meer dan honderd kilometer van Bourg-Saint-Andéol naar Ruoms. Onderweg moest er wel worden geklommen, al waren de drie beklimmingen die meetelden voor het bergklassement niet zo lastig. Een sprint met een grote groep aan de finish lag dan ook op de loer.

En een sprint met een grote groep kregen we ook na net geen drie uur koers, en daarin bleek Daria Pikulik over de snelste benen te beschikken. De 26-jarige Poolse, die uitkomt voor Human Powered Health, rekende af met de Nieuw-Zeelandse Michaela Drummond (Farto-BTC Women’s Cycling Team) en Silvia Zanardi (BePink-GOLD) uit Italië. Met Danique Braam (zesde) eindigde er ook nog een Nederlandse in de top-10.

Derde seizoenszege voor Pikulik

Voor Pikulik, die natuurlijk ook de eerste leidster is in de Tour Cycliste Féminin de l’Ardèche, is het zeker niet haar eerste zege van het seizoen. Ze won eerder al de openingsrit van de Tour Down Under en Konvert Koerse, een 1.1-wedstrijd in België. Pikulik reed ook nog naar podiumplekken in Leiedal Koerse (tweede), ZLM Omloop der Kempen Ladies (tweede) en Veenendaal-Veenendaal Classic (derde).

In de tweede etappe van de Tour Cycliste Féminin de l’Ardèche trekken de rensters van en naar de historische stad Nîmes. Het parcours is opnieuw zo goed als vlak en dus is het ook woensdag weer uitkijken naar de rappe vrouwen in het peloton.