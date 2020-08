Elizabeth Deignan: “Gelukkig had ik twee van de beste sprintsters ooit in de volgauto” zaterdag 29 augustus 2020 om 14:05

Elizabeth Deignan was opgelucht na haar overwinning in La Course by Le Tour de France. In de eindsprint van een kopgroep van zes rensters drukte de Britse haar fiets net iets eerder over de streep dan Marianne Vos.

Deignan roemde in het flashinterview de teamprestatie van haar ploeg Trek-Segafredo. “Al mijn ploeggenotes hebben vandaag geweldig werk geleverd. Elisa (Longo Borghini) en ik hoefden slechts de finale af te wachten, waarin zij fantastisch reed. Vervolgens begon Marianne haar sprint vroeg en kon ik het voordeel pakken.”

In de eindsprint had ze veel aan de adviezen vanuit de ploegwagen. “Ik had een voordeel dat ik twee van de beste sprintsters aller tijden in de volgauto had. Ina-Yoko Teutenberg en Giorgia Bronzini hebben allebei Marianne verslagen in veel sprints, dus ik had het beste advies. En dat luidde: geduld houden.”

‘Geluk aan mijn zijde’

Deignan noemde het fenomenaal om La Course te winnen. “Soms is het best frusterend als je hard aan het trainen bent en de dingen niet jouw kant op vallen. Maar eindelijk was nu het geluk aan mijn zijde. Zoals ik al zei, om deel uit te maken van Trek-Segafredo is een geweldig gevoel. Dit is een teamprestatie.”

Vier dagen geleden was de Britse ook al de beste in de GP de Plouay. “Het lijkt erop dat ik piek op het juiste moment. Dit is erg speciaal. Mijn man en dochter keken vandaag op televisie. Ik kan niet wachten om de telefoon te pakken en ze weer te spreken.”