Elizabeth Deignan houdt Vos nipt van de winst in La Course zaterdag 29 augustus 2020 om 12:29

Elizabeth Deignan heeft voor het eerst La Course by Le Tour de France op haar naam geschreven. In de sprint van een kopgroep met zes rensters drukte ze haar voorwiel net iets eerder over streep dan Marianne Vos, die daarmee een derde zege misliep. Demi Vollering werd derde.

In eerste instantie zou La Course terugkeren naar de Champs-Élysées, maar door het coronavirus moest dat plan worden herzien. Het alternatief werd gevonden in een wedstrijd over 96 kilometer door de omgeving van Nice, startplaats van de Tour. Het parcours bestond uit twee ronden waarin de Côte de Rimiez de scherprechter was. Na die klim en een korte afdaling ging de route nog verder omhoog naar Aspremont. Vanaf de top was het nog 31,5 kilometer tot de streep.

Vroege opgave van Bastianelli

De vrouwenwedstrijd was nog maar een paar kilometer onderweg toen Marta Bastianelli er de brui aan gaf. De ploeggenote van Maaike Boogaard bij Alé BTC Ljubljana werd nochtans vooraf bij de favorieten gerekend. Aan de achterkant van de koers stond de poort al vroeg open, want de route liep vrijwel meteen omhoog op de Côte de Rimiez en aansluitend de klim naar Aspremont. Op die klim kwam het uitgedunde peloton, ondanks enkele speldenprikken, gegroepeerd boven.

In de technische afdaling van Aspremont, die er op sommige plekken nat bij lag, naar het dal van de rivier de Var was het bij tijd en wijle oppassen voor de vrouwen. Maar de afdaling zorgde wel voor de eerste kopgroep met zes vrouwen: Anna Henderson, Cecilie Uttrup Ludwig, Katarzyna Niewiadoma, Elisa Longo Borghini, Christine Majerus en Lotte Kopecky bereikten het dal met zo’n twintig seconden voorsprong en sloegen dan de handen ineen.

Vervolgens wisten de zes koploopsters hun voorsprong uit te bouwen naar driekwart minuut. Door het harde werk van de Paule Ka-ploeg op de lange Promenade des Anglais langs de kust begon het verschil echter terug te lopen en op 52 kilometer van de streep was de ontsnapping ongedaan gemaakt. Gegroepeerd begon het peloton aan de tweede omloop. Op de tweede passage van de Côte de Rimiez schudde Annemiek van Vleuten voor het eerst aan de boom.

Van Vleuten laat de koers ontploffen

Het zorgde ervoor dat het peloton uit elkaar spatte, maar de belangrijkste tegenstand zat aan het wiel geplakt van de wereldkampioene. Nog eens viel de Nederlandse van Mitchelton-Scott aan, en nog eens, en nóg eens. De versnellingen zorgden ervoor dat voorin een elitegroepje overbleef. Naast Van Vleuten maakten ook Marianne Vos, Katarzyna Niewiadoma, de Trek-ploeggenotes Lizzie Deignan en Elisa Longo Borghini en Demi Vollering daar deel vanuit.

Met vijftig seconden voorsprong rondden de zes koploopsters de top van de Côte de Rimiez. Op de klim naar Aspremont breidden ze hun marge uit naar voorbij de minuut. Dan wachtte weer de technische afdaling, waar aanvankelijk Vos, Niewiadoma en Deignan een klein gaatje pakten. Toch sloten de andere drie vrouwen weer aan. Eenmaal terug in het dal was het verschil met de eerste achtervolgers weer verder opgelopen, waardoor de kansen van de kopgroep toenamen.

Op tien kilometer van de streep was duidelijk dat de winnares vooraan moest worden gezocht. In de laatste drie kilometer probeerde Longo Borghini een sprint te ontlopen, maar Vos zat boven op het wiel. Vervolgens kwam ook Van Vleuten kwam niet weg door de oplettende Vos. Onder de vod van de laatste kilometer probeerde Van Vleuten het nog eens, maar de andere vrouwen lieten zich niet verrassen.

Deignan blijft Vos nipt voor

Dan keken de vrouwen naar elkaar en probeerde Longo Borghini van achteruit op de verrassing te spelen. Vos ging wederom mee en zette van ver aan voor de eindsprint. Even leek ze haar derde overwinning te pakken, maar Deignan beet zich vast in het achterwiel van de Nederlandse, kwam langszij en drukte haar voorwiel net iets eerder over de streep. Daarmee werd de Britse van Trek-Segafredo de vierde winnares op de erelijst.