Elites rijden op NK tijdrijden in Nunspeet twee rondes van 21 kilometer

Het parcours van het Nederlands kampioenschap tijdrijden in de gemeente Nunspeet is bekendgemaakt. De elite-categorieën en de beloften mannen rijden twee rondjes over een geheel vlak parcours van 21 kilometer, met start en finish in Elspeet. Dat zorgt voor het langste NK-parcours sinds 2018.

De elite mannen, de elite vrouwen en de beloften zullen dus een parcours van 42 kilometer afleggen op het NK. In 2018 was dat nog een parcours van 52,3 kilometer in Bergen op Zoom, maar de jaren daarna was het NK tijdrijden altijd minder lang. De laatste twee jaar in Emmen werd een ronde van 29,8 kilometer verreden.

De start van het NK tijdrijden (woensdag 21 juni) is naast restaurant Op de Brink in Elspeet en de finish nabij restaurant De Blokhut aan de Apeldoornseweg in Elspeet, niet ver van de startlocatie. De junioren mannen leggen dat vlakke parcours ook af, maar dan over een ronde.

Voor het NK tijdrijden bij de nieuwelingen en de junioren vrouwen is een ander parcours uitgetekend. Die categorieën rijden 15,6 kilometer, met start in Vierhouten en de finish op de Apeldoornseweg in Elspeet, dezelfde locatie als de andere tijdritkampioenschappen.

Lees ook: NK wielrennen 2023 in Nunspeet en Sittard-Geleen: Programma en uitslagen