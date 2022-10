Elisa Longo Borghini schrijft de Giro dell’Emilia voor vrouwen op haar naam, Kastelijn vijfde

Elisa Longo Borghini heeft de Giro dell’Emilia voor vrouwen gewonnen. De renster van Trek-Segafredo versloeg Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB) en Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) op de slotklim. Nederlandse Yara Kastelijn kwam als vijfde over de streep.

De vrouwen reden zaterdag ook de Giro dell’Emilia. Het peloton vertrok op het middaguur in Carpi voor een tocht van 89,7 kilometer. Het parcours van de Italiaans eendagskoers voor vrouwen was eerder apart. De eerste 87,5 kilometer waren namelijk biljartvlak. Alleen de laatste twee kilometer waren met beklimming van de mythische San Luca (2,1 km aan 10%) niet vlak.

Wachten op de slotklim

Het duurde bijna 50 kilometer voordat een renster uit het peloton wegreed. De Italiaanse Alice Palazzi durfde het dan toch aan en probeerde in haar eentje de voet van de San Luca te bereiken. De renster van Top Girls Fassa Bortolo leek gezelschap te gaan krijgen van haar landgenote Matilde Vitillo (Bepink), maar die belandde onherroepelijk in de chasse patate. Op dertien kilometer van de streep, voor de voet van de slotklim dus, werd ook Palazzi gegrepen door het peloton.

Vervolgens was het wachten op de beklimming van de San Luca. Met stroken die opliepen tot en met 20%, ontplofte de finale daar helemaal. Onder leiding van de rensters van BikeExchange-Jayco en FDJ-SUEZ-Futuroscope kwam een ruime groep aan de voet van de slotklim. Uiteindelijk was het Elisa Longo Borghini die het meest explosief was op de steile stroken. De Italiaanse klopt Veronica Ewers en Sofia Bertizzolo. Nederlandse Yara Kastelijn kwam als vijfde over de streep.

