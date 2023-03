Elisa Longo Borghini keert in Dwars door Vlaanderen terug in koers

Elisa Longo Borghini zal komende woensdag weer een rugnummer opspelden. De Italiaanse renster, die een maand geleden voor het laatst in actie kwam, maakt deel uit van de selectie van Trek-Segafredo voor Dwars door Vlaanderen.

Longo Borghini begon nog uitstekend aan het nieuwe seizoen. De 31-jarige renster won namelijk de allereerste editie van de UAE Tour Women en werd vervolgens ook tiende in Omloop Het Nieuwsblad, maar moest wegens ziekte passen voor Strade Bianche.

Sindsdien kwam Longo Borghini niet meer in actie, maar woensdag is ze dus weer te bewonderen in Dwars door Vlaanderen. Deze midweekse klassieker is voor de Italiaanse nog een laatste en welkome wedstrijdprikkel richting de Ronde van Vlaanderen van aankomende zondag.

Trek-Segafredo, de ploeg van Longo Borghini, heeft ook Trofeo Alfredo Binda-winnares Shirin van Anrooij, Lucinda Brand, Elynor Bäckstedt, Lisa Klein en Ilaria Sanguineti opgenomen in de selectie voor Dwars door Vlaanderen.