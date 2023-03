Voorbeschouwing Dwars door Vlaanderen voor vrouwen 2023: Wie zet de puntjes op de i?

Nog een laatste keer kunnen rensters de degens kruisen alvorens de Hoogmis op het programma staat. In Dwars door Vlaanderen kunnen, nee, moeten, de puntjes op de i worden gezet ter voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen. Maar de koers zelf is ook meer dan de moeite waard. Wie volgt Chiara Consonni op in de straten van Waregem? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Dat vrouwenwielrennen, moeten we daar ook niets eens iets mee doen? Een veel gebezigde uitspraak bij tal van organisaties van wielerkoersen het afgelopen decennium. En er iets mee doen, dat doet Dwars door Vlaanderen sinds 2012. De koers gaat eerst vijf jaar als nationale wedstrijd door het leven. Ondanks het ontbreken van UCI-status, komen er telkens wel meer dan behoorlijke namen op de erelijst te staan.

Onder hen zal de eerste winnares, Monique van de Ree, zeker onder de vele nieuwe volgers van het vrouwenpeloton, het minst bekend zijn, maar neemt u gerust van ons aan dat ze een aardig houtje kon fietsen. Na Van de Ree klinken de winnaressen echter als een klok. De namen van Kirsten Wild, Amy Pieters (driemaal), Ellen van Dijk (tweemaal) en Annemiek van Vleuten wil iedereen wel op de erelijst hebben. Dit geldt ook voor de niet-Nederlandse laureaten Chiara Consonni en Lotta Lepistö, nu bekend onder haar nieuwe achternaam Henttala.

Dwars door Vlaanderen is leuk, een mooi wielerfeestje in de heilige Vlaamse wielerweek, maar iedereen zou ‘m natuurlijk zonder twijfel inwisselen voor de Ronde. Allebei winnen is ook mogelijk, zoals Annemiek van Vleuten in 2021 bewees. Maar voornamelijk is het nog een geweldige mogelijkheid om te zien hoe de benen ervoor staan. Het zorgt ervoor dat deze wedstrijd regelmatig vuurwerk oplevert.

Erelijst Dwars door Vlaanderen

2022: Chiara Consonni

2021: Annemiek van Vleuten

2019: Ellen van Dijk

2018: Ellen van Dijk

2017: Lotta Lepistö (Henttala)

2016: Amy Pieters

2015: Amy Pieters

2014: Amy Pieters

2013: Kirsten Wild

2012: Monique van de Ree

Laatste editie

Na een levendige openingsfase kleurde Brodie Chapman ongeveer een kwart van de wedstrijd in haar eentje. Op enig moment kreeg ze gezelschap van Georgia Baker en Juliette Labous, maar op circa 25 kilometer van de meet was het gedaan met het trio. Maar Chapman had er nog niet genoeg van gekregen. Toen Floortje Mackaij ging demarreren, ging ze vrolijk mee.

Ze werden een kleine twintig kilometer voor de finish bijna ingerekend, maar liepen daarna verder uit richting de halve minuut. Een tegenaanval van Elisa Longo Borghini, gevolgd door een demarrage van Lucinda Brand zorgde dan toch voor een hergroepering. Een compact maar uitgedund peloton ging daardoor de laatste acht kilometer in richting de finish aan Waregem.

Een massasprint? Niet als het aan Ellen van Dijk lag. Zij probeerde tijdens een technische passage weg te rijden. De Europese kampioene nam alle risico’s en reed het peloton op een lint, maar uiteindelijk bleef alles bij elkaar en won Chiara Consonni een chaotische massasprint voor het Belgische toptalent Julie De Wilde. Op gekende, extraverte wijze, vierde de Italiaanse haar zege, met flink wat borstklopperij. Niet onterecht, want zoveel kansen krijg je niet om een mooie Vlaamse wedstrijd op je palmares bij te schrijven.

Uitslag Dwars door Vlaanderen 2022

1. Chiara Consonni (Valcar-Travel & Service) in 3u6m40s

2. Julie De Wilde (Plantur-Pura)

3. Elise Chabbey (Canyon-SRAM)

4. Pfeiffer Georgi (Team DSM)

5. Marta Bastianelli (UAE Team ADQ)

Wedstrijdverslag

Parcours

In vroeger tijden had het parcours van de Drentse 8 van Westerveld met enige fantasie de vorm van een acht. Dat geldt nu ook voor Dwars door Vlaanderen, met Oudenaarde als middelpunt. Maar gestart wordt er in Waregem, vlakbij de Hippodroom. Van daaruit gaat het in gestrekte draf (helemaal zelf verzonnen) richting de eerste hindernis, de kasseien van de Varent.

Na dit eerste stukje hobbelen is er nog wel even tijd om te herstellen, maar tussen beide passages door Oudenaarde gaat het eigenlijk continu op en af. Bekende hellingen en kasseienstroken in de Vlaamse Ardennen volgen elkaar in rap tempo op. Hier zal het peloton ongetwijfeld flink worden uitgedund.

De Markt van Oudenaarde markeert het heuglijke feit dat de rensters twee derde van het parcours hebben afgelegd. Vanaf dan wordt het parcours significant eenvoudiger, waardoor er nog wel weer groepjes terug zouden kunnen keren. Al betekent het niet dat er geen hindernissen meer afgewerkt hoeven te worden.

Via de kasseien van Doorn, de Huisepontweg (langs de beroemde Schietsjampettermolen) en Nokereberg trekt het peloton (of wat daar nog van over is) namelijk richting de finish. Richting, want vlak voor de Verbindingsweg wordt bereikt wordt er nog een laatste ommetje gemaakt, gewoon om het af te leren. Hierdoor komen de kasseien van de Herlegemstraat twee keer voor in volle finale. Na bijna 115 kilometer mag er dan worden afgesprint op de Verbindingsweg.

Belangrijkste passages (via technische gids): Nog 98,3 km — Varent (2000 m)

Nog 82,2 km — Volkegemberg (1100 m, gem. 4,8%, max. 10%)

Nog 81,7 km — Holleweg (600 m)

Nog 71,5 km — Berg Ten Houte (1100 m, gem. 6%, max. 21%)

Nog 65,9 km — Kanarieberg (1000 m, gem. 7,7%, max 14%)

Nog 52,9 km — Knokteberg – Trieu (1100 m, gem. 7%, max. 11,8%)

Nog 49,3 km — Hotond (1200 m, gem. 3,1%, max. 6,5%)

Nog 42,8 km — Mariaborrestraat (2400 m)

Nog 38,1 km — Ladeuze (1200 m, gem. 5,6%, max. 16%)

Nog 29,4 km — Doorn (900 m)

Nog 26,9 km — Huisepontweg (1600 m)

Nog 21,8 km — Nokereberg (500 m, gem. 5,7%, max. 6,7%)

Nog 19,1 km — Herlegemstraat (800 m)

Nog 9,2 km — Nokere (750 m, gem. 5,7%, max. 6,7%)

Nog 6,3 km — Herlegemstraat (800 m)

Woensdag 29 maart: Waregem – Waregem (114,9 km)

Start: 14.50 uur

Finish: tussen 17.45 en 18.10 uur

Favorieten

Noot: de favorietenlijst is opgesteld voor het publiceren van de definitieve startlijst. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Dwars door Vlaanderen lijkt opnieuw een spel te worden tussen de misschien wat meer aanklampende rensters met een sprint en aanvalsters. Voor die eerste categorie rensters is het wel een nadeel dat het weer niet heel best lijkt te worden. Dikke kans dat het peloton een beste bui over zich heen krijgt, dat speelt de pure sprinters niet in de kaart. Dat zal titelverdedigster Chiara Consonni dan ook ongetwijfeld jammer vinden, al betekent de aanwezigheid van Marta Bastianelli wel dat UAE Team ADQ niet koste wat het kost moet proberen om Consonni vooraan te houden.

Wie uitermate goed kan aankomen, maar ook een aanval niet schuwt, is Marianne Vos. Haar optreden in de Trofeo Alfredo Binda (waarin ze na een zware wedstrijd weliswaar kramp kreeg in de slotronde, maar desondanks weer behoorlijk lang bij kon blijven) was bemoedigend. Na de Italiaanse klassieker is ze nog naar de Teide getrokken om daar te werken aan haar vormpeil. Het zal moeten blijken of ze ook daadwerkelijk goed genoeg is om mee te doen om de zege, maar omdat het Vos is, sluiten we dat allerminst uit.

De hellingen van Dwars door Vlaanderen, nooit heel lang, maar wel nijdig, moeten haar perfect liggen, net als de manier van koersen. Dik 160 kilometer door glooiend kasseienland is misschien nog wat veel van het goede, maar, zo zeggen we met enig opportunisme, een wedstrijd die ruim een uur minder lang duurt moet toch te doen zijn. Even afwachten dus nog, maar in principe heeft Vos natuurlijk het ideale profiel voor deze wedstrijd. Ach ja, waarom dan ook niet gelijk bovenaan de sterrenlijst? Een koers als deze laat zich toch heel moeilijk voorspellen.

Grootse concurrentie gaat Vos sowieso krijgen van de hele SD Worx-ploeg. Zij zullen er een pittige wedstrijd van willen maken, want iemand met de minstens sprintsnelheid van Vos (lees: Lorena Wiebes) staat niet op de voorlopige startlijst. Reken dan ook maar dat Marlen Reusserer ergens een flinke lap op zal geven. En als ze eenmaal een leuk gaatje heeft, zie haar dan nog maar eens terug te pakken…

Demi Vollering, die de afgelopen weken de Sierra Nevada gebruikte voor een stevig trainingsblok, zal zich ook willen testen met het oog op Vlaanderens Mooiste, al is Dwars door Vlaanderen niet meteen de wedstrijd die haar het beste ligt. Het is wel goed haar weer in koers te kunnen bewonderen, want zoals dat wielerspreekwoord luidt: hoe meer toppers, hoe meer vreugd.

Annemiek van Vleuten rijdt Dwars door Vlaanderen in tegenstelling tot voorgaande jaren niet, zij blijft nog even iets langer op Tenerife, maar Movistar heeft meerdere ijzers in het vuur. Denk aan Arlenis Sierra, maar toch vooral Floortje Mackaij en Liane Lippert. Dit bijna onafscheidelijke duo maakt van Movistar meer dan een ploeg om rekening mee te houden in de Ronde. We kunnen er donder op zeggen dat ze het in Dwars door Vlaanderen allebei zullen proberen, al lijken parcours en omstandigheden net iets meer in het voordeel van Mackaij. Maar vlak de beresterke Lippert beslist niet uit.

Pfeiffer Georgi gedijt ook wel in wat minder weer. Dat zagen we in de Classic Brugge-De Panne, waarin ze na geweldig ploegenspel naar haar eerste zege op WorldTour-niveau snelde, maar ook daarvoor toonde de Britse al hoe goed ze is in het Vlaamse werk. Daarnaast is de Britse beslist niet traag, best een voordeel in een wedstrijd die ook zomaar kan uitdraaien op de sprint met een klein groepje.

Trek-Segafredo heeft met onder meer Shirin van Anrooij een serieuze troef in handen. Natuurlijk, de Ardennenkoersen liggen haar nog wat beter, maar hier zou ze ook prima voor de dag moeten kunnen komen. Na haar indrukwekkende solo in de Trofeo Alfredo Binda zal er in ieder geval naar haar gekeken gaan worden, voor zover haar collega’s dat al niet deden.

FDJ-SUEZ kan met Cecilie Uttrup Ludwig ook uitstekend voor de dag komen. Echt een afmaakster is ze niet, maar ze komt de hellinkjes normaliter wel prima over. Als ze zich dan ook nog eens een keer volledig inzet als ze met een groepje weg is, kan het echt wat worden voor de Deense, na de diskwalificatie van Kristen Faulkner al mooi derde in Strade Bianche. Misschien nog wel gevaarlijker is echter de veelzijdige Vittoria Guazzini.

En zo hebben we al weer tien namen dikgedrukt en ingevuld in het lijstje met de sterren, terwijl er nog zoveel meer mogelijke pretendenten zijn voor deze wedstrijd. Onder hen niet meteen Zoe Bäckstedt, al zal ze zich zeker willen tonen in de koers met start en finish in haar thuisstad. Wel zeker opschrijven: Rachele Barbieri (Liv Racing TeqFind), Maria Giulia Confalonieri en — waarom ook niet na haar sterke optreden in De Panne — Amalie Dideriksen, Lucinda Brand (Trek-Segafredo), Kristen Faulkner (Jayco-AlUla) en ga zo nog maar even door. Winnaar zal in ieder geval het publiek zijn, dat zich mag verheugen op een prachtige generale repetitie voor de Ronde.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Marianne Vos

*** Pfeiffer Georgi, Floortje Mackaij

** Marlen Reusser, Marta Bastianelli, Vittoria Guazzini

* Liane Lippert, Chiara Consonni, Demi Vollering, Shirin van Anrooij

Weer en TV

Net als in de voorbije klassiekers ook geen optimaal koersweer in Dwars door Vlaanderen. De temperaturen kunnen volgens Weeronline wel oplopen tot 12 graden Celsius, maar er is ook 70 % kans op neerslag gedurende de hele dag. Ook de wind kan weer lelijk huishouden, met windstoten tot 4 Beaufort vanuit het zuidwesten.

Beelden van de wedstrijd zijn vanaf omstreeks 15.50 uur te zien via de kanalen van Sporza en Eurosport/GCN/Discovery+. Voor nog meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.,