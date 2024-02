donderdag 15 februari 2024 om 20:09

Elisa Balsamo pakte wiel Marianne Vos om te winnen: “Zij blijft de beste in zulke situaties”

Elisa Balsamo heeft haar seizoensstart niet gemist. De Italiaanse maakte in de Setmana Ciclista Valenciana haar debuut en won meteen de eerste rit. Op de site van Lidl-Trek vertelt ze hoe ze Marianne Vos naar de tweede plaats wist te verwijzen.

“Het was echt een teamprestatie, een echte teamoverwinning: ik ben jullie zo dankbaar!”, begint Balsamo met een pluim voor haar ploeggenoten, zonder wie ze naar eigen zeggen nooit had kunnen winnen. “We kenden het parcours en verwachtten een zware rit. Op de laatste beklimming, met de top op veertien kilometer van de streep, ontstonden er verschillende scenario’s. Er volgde een enorm hectische finale. Berteau (de laatst overgebleven vroeg vluchter, red.) was heel sterk, maar in het peloton bleven we geloven tot het einde.”

Uiteindelijk werd Berteau in de allerlaatste kilometer teruggepakt. Daarna was het sprinten geblazen. “Het was een directe confrontatie tussen de sprinters, want alle teams hadden er alles aan gedaan om het gat te dichten. Daardoor was er geen echte lead-out meer. Ik koos ervoor om het wiel van Marianne Vos te pakken, die voor mij de beste blijft in zulke situaties. Ik maak er geen geheim van dat ik vreesde om in de verdrukking te komen, maar ik wist dat ik haar moest volgen. En mijn instincten beloonden me.”

Met (onbedoelde) hulp van Vos kwam Balsamo goed te zitten in de laatste kilometer en slaagde ze erin de Nederlandse te kloppen. “Het doet erg goed om het seizoen zo te beginnen. De eerste koers van het jaar winnen geeft een belangrijke boost aan het zelfvertrouwen en is iets wat ik nu drie jaar op rij heb gedaan. Maar voor mij maakt het ook uit hoe een zege tot stand komt, de prestatie erachter. Het is een bevestiging dat we goed werk hebben geleverd. Laten we nu doorpakken!”