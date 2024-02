donderdag 15 februari 2024 om 17:11

Elisa Balsamo de snelste in openingsrit Setmana Ciclista Valenciana, Marianne Vos tweede bij comeback

De Setmana Ciclista Valenciana is begonnen met een overwinning voor Elisa Balsamo. Nadat vroege vluchtster Victoire Berteau in de ultieme finale van de openingsrit werd teruggepakt, kwam het op een sprint aan. Daarin toonde de Italiaanse zich de snelste. Marianne Vos, die in augustus 2023 geopereerd werd aan haar liesslagader en vandaag haar rentree maakte, werd tweede.

De openingsrit van de Setmana Ciclista Valenciana begon met een rit van 115 kilometer van Tavernes De La Valldigna naar Gandia. Het eerste deel van de etappe was relatief vlak, maar in de laatste dertig kilometer kwamen de rensters nog twee obstakels tegen. Eerst de Alto de Barxeta (2 km aan 5%), dan de Alto de Barx (6,4 km aan 4,8%). Goed en wel boven op die laatste beklimming, was het nog zo’n vijftien kilometer naar de streep.

Vroeg in de rit zagen we al snel één renster alleen op kop: Marjolein van ’t Geloof. De renster van het Hess Cycling Team reed een voorsprong van een minuut en 45 seconden bij elkaar ten opzichte van het peloton. Tussen de koploopster en de meute reed een tijdlang nog een Nederlandse. Laura Molenaar (VolkerWessels) probeerde de oversteek te maken naar haar landgenote, dreigde even in de chasse patate, maar kon uiteindelijk de aansluiting maken. We hadden zo twee koploopsters.

Dijkstra en Berteau

Al gauw veranderde de situatie echter alweer. Er kwam een versnelling van achteren, waardoor we met zestig kilometer te gaan weer een compleet peloton hadden. Meteen daarop ontsnapte er een ander duo. Nu waren het Molenaars ploeggenote Anneke Dijkstra en Frans kampioene Victoire Berteau. Daniela Campos (Eneicat – CMTeam) wilde ook meezitten, maar kwam te laat. Ze bleef hangen en zakte uiteindelijk terug in het peloton.

Dat was balen voor Campos, want Dijkstra en Berteau pakten een mooie voorsprong. Dertig kilometer voor de finish hadden ze zelfs meer dan vier minuten. Liet het peloton zich foppen? Aan de voet van de Alto de Barx was de marge wel teruggelopen tot tweeënhalve minuut en op de beklimming zelf nam Lidl-Trek het initiatief, waardoor de voorsprong verder slonk. Reden voor Berteau om er alleen vandoor te gaan. Net voor de top liet ze Dijkstra achter om te beginnen aan een solo.

De 26-jarige Dijkstra gaf zich niet zomaar gewonnen, maar wist niet meer terug te keren bij Berteau. De Nederlandse zakte terug tot in het uitgedunde peloton, waar Visma | Lease a Bike, Lidl-Trek en SD Worx alles gaven om Berteau terug te pakken. De Française hield lang stand, maar bij het ingaan van de slotkilometer, zat haar avontuur er dan toch op. Het zou een sprint om de zege worden.

In die sprint ging Elisa Balsamo van ver aan, maar de wereldkampioene van Leuven wist haar inspanning vol te houden. Ze won overtuigend. Marianne Vos kwam in de laatste meters nog wel opzetten, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Vos bewees die uitslag wel dat ze er weer staat na een lange afwezigheid als gevolg van een operatie aan haar liesslagader.