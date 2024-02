woensdag 14 februari 2024 om 13:44

Vrouwentop aan de start van Setmana Ciclista Valenciana

Er is deze week veel aandacht voor de Ruta del Sol en de Volta ao Agarve, maar woensdag begint tevens de achtste editie van de Setmana Ciclista Valenciana. De organisatie van deze vrouwenkoers kan uitpakken met een zeer fraai deelnemersveld. WielerFlits blikt kort vooruit.

Voor we het gaan hebben over het parcours en de voornaamste publiekstrekkers, is het goed om even stil te staan bij de geschiedenis van de Setmana Ciclista Valenciana. Voor de eerste editie hoeven we niet ver terug in de tijd. Zeven jaar geleden, in 2017, kroonde Cecilie Uttrup Ludwig zich tot de allereerste winnares van de meerdaagse ronde. De Deense bleef in het eindklassement Arlenis Sierra en Ashleigh Moolman voor.

Ludwig was in 2017 niet meteen de grootste naam in het internationale vrouwenwielrennen, maar daar kwam snel verandering in. De explosieve klimster maakte in daaropvolgende seizoenen furore met haar spraakmakende interviews, maar wist zich toch vooral met haar prestaties op de fiets in de kijker te rijden. Ludwig was dus de eerste (grote) naam op de erelijst, maar zeker niet de laatste.

Ze werd in 2018 opgevolgd door de Britse Hannah Barnes en in 2019 ging de Duitse Clara Koppenburg er met de hoofdprijs vandoor. Daarna namen de Nederlandse vrouwen de Catalaanse macht over, met dank aan vaandeldraagsters Anna van der Breggen (2020) en Annemiek van Vleuten (2021 en 2022), die inmiddels geen deel meer uitmaken van het wielerpeloton. Van Vleuten kreeg met de Belgische Justine Ghekiere vorig jaar een verrassende opvolgster.

Parcours

Ghekiere is er deze week overigens niet bij om haar titel te verdedigen, aangezien haar ploeg AG Insurance-Soudal Team ontbreekt op de startlijst. De renners die wel zullen deelnemen aan de Spaanse rittenkoers, krijgen in totaal vier etappes voorgeschoteld.

De rensters moeten er in de eerste etappe meteen staan. Onderweg staan er meerdere gecategoriseerde beklimmingen op het menu, maar de Alto Barx van tweede categorie is toch wel het hoofdgerecht. Eenmaal op de top van deze klim (6 km aan 5,6%) is het nog iets minder dan vijftien kilometer tot de streep in Gandia.

De tweede etappe is ook niet te onderschatten. In de laatste veertig kilometer volgen er met de Alto Ahín (14,6 km aan 2,7%) en Alto Eslida (4,9 km aan 6,9%) namelijk nog twee beklimmingen. De top van de Alto Eslida ligt op twintig kilometer van het einde.







"

De voorlaatste rit is wat ons betreft la etapa reina (de koninginnenrit) van de ronde. De rensters finishen namelijk in Xorret de Catí en dan weten de echte wielerliefhebbers wel wat we kunnen verwachten. Vlak voor de finish wacht de loodzware klim van Xorret de Catí (3,8 km aan 11,4%), sinds de eeuwwisseling een bekende scherprechter in de Vuelta a España.

De slotrit speelt zich af tussen Sagunt en Valencia, de hoofdstad van de gelijknamige provincie en regio. Tussen deze twee plaatsen heeft de organisatie een redelijk vlakke route uitgetekend, met uitzondering van L’Oronet (5,7 km aan 4,5%, maximaal 10%), een beklimming van tweede categorie. De top van deze klim ligt op iets meer dan twintig kilometer van de meet.

Publiekstrekkers: terugkeer van Vos?

De Ronde van Valencia voor vrouwen is een 2.Pro-race, maar heeft de allure van een WorldTour-koers. Het deelnemersveld oogt indrukwekkend, met liefst dertien WorldTeams. Zo vaardigen topteams als SD Worx-Protime, Movistar, Visma | Lease a Bike, Lidl-Trek en Canyon//SRAM selecties af voor deze wedstrijd. Verder hebben ook negen continentale ploegen een uitnodiging ontvangen.

Lidl-Trek komt met een sterke selectie op de proppen, met de heroptredende Shirin van Anrooij, Elisa Balsamo en Gaia Realini als voornaamste speerpunten. Aan de sterkte van SD Worx-Protime hoeven we ook niet te twijfelen, met onder meer Marlen Reusser, Europees kampioene Mischa Bredewold en Chantal van den Broek-Blaak. Die laatste maakt op Spaanse bodem haar rentree, na haar zwangerschapsperiode.

Verder kijken we uit naar de verrichtingen van Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM), Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL), Amber Kraak (FDJ-Suez), Floortje Mackaij (Movistar), Kristen Faulkner en Veronica Ewers (EF Education-Cannondale). Wie ook op de voorlopige startlijst staat: Marianne Vos. De levende legende van Visma | Lease a Bike werd in augustus 2023 geopereerd aan haar liesslagader en was vervolgens lange tijd uit de roulatie.

De Setmana Ciclista Valenciana wordt dit jaar verreden van 15 tot en met 18 februari.

Eerdere winnaars Setmana Ciclista Valenciana

2023: Justine Ghekiere

2022: Annemiek van Vleuten

2021: Annemiek van Vleuten

2020: Anna van der Breggen

2019: Clara Koppenburg

2018: Hannah Barnes

2017: Cecilie Uttrup Ludwig