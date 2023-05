Elisa Balsamo geopereerd aan breuken, begin van lange revalidatie?

Elisa Balsamo is afgelopen maandag onder het mes gegaan. De Italiaanse renster van Trek-Segafredo liep bij een valpartij in de eerste etappe van de RideLondon Classique meerdere botbreuken op. De operatie is succesvol verlopen.

Balsamo begon als een van de grote favorieten aan de RideLondon Classique, een driedaagse WWT-wielerkoers, maar kwam al vroeg in de openingsetappe ten val. Ze bleek niet in staat om haar weg te vervolgen en kneep dan ook in de remmen. Trek-Segafredo had aanvankelijk nog geruststellend nieuws, maar na onderzoek in het ziekenhuis bleek Balsamo toch last te hebben van enkele breuken.

De 25-jarige renster kampt met een breuk in de scaphoïd, een klein botje in het polsgewricht, dat vanwege zijn vorm ook wel het scheepsbotje wordt genoemd. Ook heeft ze haar onderkaak op meerdere plekken gebroken. In het La Madonnina-ziekenhuis in Milaan werden enkele titanium microplaten in haar onderkaak geplaatst, om zo de druk te verminderen en de breuken sneller te laten herstellen. Er bleek geen medische ingreep nodig voor de breuk in haar scaphoïd.

Balsamo kan nu beginnen aan haar revalidatie. Het is nog onduidelijk wanneer ze weer kan trainen, maar ze is de komende maanden wel aangewezen op fysiotherapie. Dat heeft haar werkgever laten weten in een perscommuniqué. Trek-Segafredo, vanaf 30 juni Lidl-Trek, zal de situatie opvolgen en komt zo spoedig mogelijk met nieuwe informatie.