Elisa Balsamo loopt meerdere breuken op bij val in RideLondon Classique

Slecht nieuws voor Elisa Balsamo: de Italiaanse van Trek-Segafredo heeft bij een valpartij in de eerste etappe van de RideLondon Classique toch enkele breuken opgelopen. De snelle renster moet dan ook onder het mes.

Balsamo begon als een van de grote favorieten aan de RideLondon Classique, een driedaagse WWT-wielerkoers, maar kwam al vroeg in de openingsetappe ten val. Ze bleek niet in staat om haar weg te vervolgen en kneep dan ook in de remmen. Trek-Segafredo had aanvankelijk nog geruststellend nieuws, maar na onderzoek in het ziekenhuis blijkt Balsamo toch last te hebben van enkele breuken.

Onderkaak

De 25-jarige renster kampt met een breuk in de scaphoïd, een klein botje in het polsgewricht, dat vanwege zijn vorm ook wel het scheepsbotje wordt genoemd. Ook heeft ze haar onderkaak op twee plekken gebroken. Balsamo zal in een Brits ziekenhuis worden geopereerd. Het is nog onduidelijk hoe lang ze precies uit de roulatie is, en wanneer ze weer een rugnummer kan opspelden.

Balsamo won eerder dit seizoen al twee etappes in de Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana. Ook werd ze in het voorjaar tweede in de Trofeo Alfredo Binda en de Classic Brugge-De Panne en vierde in de Ronde van Drenthe en Nokere Koerse. Eerder deze maand snelde ze nog naar twee tweede plaatsen in de Ronde van Burgos, achter de ongenaakbare Lorena Wiebes.