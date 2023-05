Het is nu ook officieel: Trek-Segafredo wordt vanaf 30 juni Lidl-Trek

Het hing al even in de lucht, maar nu is de kogel ook echt door de kerk: supermarktketen Lidl zal vanaf 30 juni hoofdsponsor zijn van (nu nog) Trek-Segafredo. Dat heeft de ploeg van onder meer Bauke Mollema, Jasper Stuyven en Giulio Ciccone dinsdag bekendgemaakt.

Het zat er al een tijdje aan te komen: Trek-Segafredo krijgt een nieuwe hoofdsponsor en een nieuwe naam. De Duitse supermarktketen Lidl bindt zich aan de ploeg en zodoende zal het team vanaf 30 juni Lidl-Trek heten. Lidl is geen onbekende in de wielerwereld: in het verleden sponsorden ze enkele jaren de Belgische ploeg Quick Step. Dat deden ze van 2016 tot en met 2021.

Lidl is ook al jaren partner van de wedstrijden van Flanders Classics, dat onder meer de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en de Omloop Het Nieuwsblad in haar portefeuille heeft. De samenwerking tussen Lidl en Trek zal gepaard gaan met een nieuw tenue. Dat nieuwe tenue zal in een van de komende weken worden onthuld. Lidl vervangt bij Trek-Segafredo koffiemerk Segafredo.

Jeroen Bal is namens Lidl zeer blij met de samenwerking. “We willen niet alleen schitteren op de fiets, maar ook helpen met de duurzame ontwikkeling van renners in een familiaire omgeving bij een grote ploeg. We zijn ervan overtuigd dat goed eten en een actieve levensstijl bijdragen aan de gezondheid van mensen. Onze Lidl-producten zijn verkrijgbaar voor iedereen, terwijl wielrennen een zeer toegankelijke sport is voor mensen die willen bewegen.”

Budgetverhoging?

De ploeg zal op 30 juni dus voor het eerst in actie komen als Lidl-Trek. Dit zal gebeuren in de openingsetappe van de Giro Donne. Het Laatste Nieuws wist eerder al te melden dat er – met de komst van Lidl – een flinke budgetverhoging komt. Lidl zou met die hernieuwde financiële middelen werk willen maken van een ploeg voor de grote rondes.