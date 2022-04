Élie Gesbert en Jérémy Cabot lopen breuken op in Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik heeft het peloton niet ongeschonden gelaten. Een massale val en meerdere kleine valpartijen zorgden voor diverse verwondingen en blessures. Naast Julian Alaphilippe, die meerdere ribben en zijn schouderblad brak, en Ilan Van Wilder (kaakbreuk), noemde het medisch bulletin nog een rits namen van renners die de koers met kwetsuren hadden verlaten.

Bij Arkéa Samsic moest Élie Gesbert opgeven na de massale val. De Franse renner werd naar het ziekenhuis afgevoerd en bleek een bekkenbreuk aan de crash te hebben overgehouden. “In het ziekenhuis kwam een breuk van het rechter acetabulum aan het licht. Daardoor ben ik gedwongen een aantal weken uitgeschakeld”, laat hij via social media weten. Zijn ploeggenoot Łukasz Owsian verliet het strijdtoneel nadat hij tegen een verkeersbord was gebotst. De Pools renner kampt met een ontwrichte linkerschouder.

TotalEnergies moet Jérémy Cabot een aantal weken missen. De Franse allrounder liep onderweg een gebroken linkersleutelbeen op en gaat een dezer dagen onder het mes. “Ik had vurige benen, was goed geplaatst en had een gaatje voor me, maar ik raakte een wiel en pats, mijn sleutelbeen lag in drie stukken”, schrijft hij op social media. Hij is een van zijn ploegmaats erg dankbaar. “Veel dank aan Fabien Grellier om lange tijd bij mij te blijven (en voor het opofferen van zijn eigen koers) toen ik door de shock niet kon bewegen.”

EF Education-EasyPost haalde met Neilson Powless een fraaie achtste plek in Luik-Bastenaken-Luik, maar verder was het voor de Amerikaanse ploeg een koers om snel te vergeten. Bij de grote val op 62 kilometer van de streep raakte het team in een klap vijf man kwijt. Daarbij blesseerde Ruben Guerreiro zijn knie en liep Odd Christian Eiking blessures aan elleboog en pols op. Beiden hebben röntgenfoto’s laten maken. Bij Simon Carr, Ben Healy en Rigoberto Urán lijkt de schade mee te vallen.