Elia Viviani wil meer ruimte voor wielrenners: “Wij vormen geen gevaar” zondag 26 april 2020 om 14:50

Elia Viviani wil graag dat wielrenners meer vrijheid krijgen in de coronacrisis. Dat heeft de Italiaanse kopman van Cofidis verteld tegen L’Équipe. “Wij wielrenners vormen geen gevaar. Het wielrennen is stilgelegd om de druk op de ziekenhuizen niet te verhogen, niet omdat het virus verspreid wordt door wielrenners”, stelt Viviani.

Volgens de regerend kampioen van Europa moeten fietsers in landen met een strenge lockdown, zoals Italië, Spanje of Frankrijk, meer ruimte krijgen. In Spanje is dat vanaf volgende week al het geval. “Deze situatie kan opgelost worden met strenge regels. Bijvoorbeeld dat iedereen in zijn eentje moet fietsen. Wielrenners kunnen dan een paar uur op de weg trainen”, geeft Viviani aan. “We kunnen dan normale trainingsritten maken en voorkomen dat we gevaarlijk zijn voor anderen.”

‘Volgend jaar zal alles weer normaal zijn’

De voorlopige wielerkalenders herbeginnen weer vanaf augustus, met de drie grote rondes op de planning en ook plek voor de monumenten en enkele voorjaarskoersen. Viviani denkt dat weinig renners de Tour, Giro en Vuelta gaan rijden. “Misschien rijden sommigen wel twee grote rondes, maar ik denk dat het belangrijkste is dat de wedstrijden doorgaan. Ik ben enthousiast over de hervatting van de koersen, zelfs als wedstrijden dan botsen op de kalender”, aldus de sprinter.

Viviani verwacht dat hij dit najaar keuzes zal moeten maken. “Ik zou graag de Ronde van Vlaanderen rijden, maar misschien moet ik die overslaan ten faveure van de Giro d’Italia”, zegt hij. “Renners moeten deze beslissingen maken dit seizoen. Volgend jaar zal alles weer normaal zijn, maar het is voor nu belangrijk dat de koers weer begint. Dat geldt voor ploegen, renners en organisatoren.”