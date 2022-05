Elia Viviani voert INEOS Grenadiers aan in Ronde van Hongarije

INEOS Grenadiers hoopt in de komende Ronde van Hongarije (11-15 mei) met Elia Viviani te scoren in de sprintetappes. De 33-jarige Italiaan zal het in Hongarije moeten opnemen tegen onder meer Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.

INEOS Grenadiers begint zeker niet met de sterkste formatie aan de Ronde van Hongarije. De Britse ploeg heeft slechts vijf renners geselecteerd voor de vijfdaagse rittenkoers. Viviani zal het in de sprintetappes voornamelijk zelf moeten opknappen, al kan hij in de finale misschien wel rekenen op de jonge Duitser Kim Heiduk, die zelf ook een goede sprint in de benen heeft, en voorjaarsrevelatie Ben Turner.

Voor het algemeen klassement rekent de ploeg op de ervaren Andrey Amador uit Costa Rica en de Ierse klimmer Eddie Dunbar. Laatstgenoemde was dit jaar al de beste in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Amador reed dit seizoen vooral in dienst, maar liet zich in de Tour of the Alps wel van zijn aanvallende kant zien.