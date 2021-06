Elia Viviani over toekomst: “Ik hou er niet van om te vertrekken uit geslagen positie”

Elia Viviani wordt al een tijdje in verband gebracht met EOLO-Kometa, het Italiaanse ProTeam van Alberto Contador en Ivan Basso. De Italiaanse sprinter laat nu in gesprek met Tuttobiciweb weten dat er meerdere aanbiedingen zijn, maar dat hij niet zomaar wil vertrekken bij Cofidis.

Viviani werd begin 2020 voor een smak geld aangetrokken door Cofidis, maar het huwelijk is niet zo succesvol als gehoopt. In de kleuren van Franse WorldTour-formatie was Viviani enkel succesvol in Cholet-Pays de la Loire. Ook in de recente Giro d’Italia kon de rappe Italiaan zijn ploeg niet aan overwinningen helpen.

EOLO-Kometa wordt volgens de roze sportkrant de nieuwe ploeg van de 32-jarige sprinter, maar Viviani ziet zichzelf eerder bij Cofidis blijven. “Ik heb bij Cofidis een groep om me heen waar ik in geloof. Ik heb tot nu toe gefaald bij de ploeg, maar ik hou er niet van om te vertrekken uit geslagen positie”, aldus de snelle Viviani.

De 32-jarige renner begint vandaag aan de Adriatica Ionica Race, een driedaagse rittenkoers in Italië van 2.1-niveau. Viviani koerst de komende dagen niet in het tenue van Cofidis, maar als (gelegenheids)renner van de Italiaanse selectie.