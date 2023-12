maandag 4 december 2023 om 09:36

Eli Iserbyt denkt niet langer aan winnen van de Grote Drie: “Vier jaar lang een utopie nagestreefd”

Eli Iserbyt boekte zondag zijn zesde zege van het seizoen. Hij was blij dat hij de overwinning in Flamanville nog meesnoepte, want de Grote Drie zullen weldra het veld induiken. En Iserbyt denkt niet aan winnen tegen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock.

“Het zal dan niet meer voor de winst zijn, maar voor het podium”, zei Iserbyt na zijn zege in Flamanville tegen VTM Nieuws. “Ik ben daar realistisch in. Ik heb vier jaar lang een utopie nagestreefd, maar uiteindelijk blijven sprookjes sprookjes. Ik wil wel, maar het is al zoveel en zo moeilijk geweest dat ik ook niet nodeloos mijn krachten ga verspillen.”

Wout van Aert zal op zaterdag 9 december het veld induiken. Hij begint zijn crossseizoen met de Exact Cross van Essen. Tom Pidcock zien we een week later voor het eerst in de X2O Trofee Herentals (16 december). Nog weer een week later, op 22 december, is Mathieu van der Poel er ook weer bij. Zijn eerste cross is de Exact Cross Mol. In totaal zullen Van Aert, Pidcock en Van der Poel deze winter in zeker vier en maximaal zes crossen met z’n drieën aan de start staan.