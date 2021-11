Eli Iserbyt zet zegeteller op elf in Koksijde: “Droom om hier te winnen”

Eli Iserbyt tekende zondag in de Wereldbeker van Koksijde voor zijn elfde overwinning van dit seizoen. Hij breidde door zijn solozege ook zijn leidende positie in het klassement verder uit. “Het is een droom om hier te winnen in Koksijde, want ik kom hier al vanaf mijn achtste”, lacht hij.

“Ik had heel de cros een goed gevoel”, geeft Iserbyt nog mee. “Ik reed ofwel slecht ofwel heel goed door het zand, maar ik denk dat de tussenstukken nog wel het verschil hebben gemaakt. Dit is het resultaat van heel hard werken en we hebben conditioneel ook hard gewerkt. Het is van alles samen. Ik heb ook veel meer vertrouwen en alles zit gewoon mee. Dan lukt het ook.”

De teller van Iserbyt staat nu op elf, en daar kan nog veel bij komen. “Het is geweldig. Maar er komt nog een heel moeilijke periode. De Wereldbeker is belangrijk voor mij. Dat was mijn zwarte beest, en dat heb ik overwonnen”, is hij blij. Het feest bij Pauwels Sauzen-Bingoal was in Koksijde nog groter, want Laurens Sweeck eindigde achter Iserbyt als tweede.