Eli Iserbyt: “Zege opdragen aan Jolien Verschueren en Roger Mettepenningen”

Eli Iserbyt kan na zijn overwinning in de Ethias Cross Lokeren gerust toeleven naar de komende weken in het veld. Op een zwaar parcours wist hij stelselmatig zijn voorsprong op de tegenstand uit te bouwen.

“In de eerste twee ronden was het allemaal op een lint. Ik wist dat ik vooraan moest zitten omdat het een rondje was, waar je op kop moest rijden. Op geen enkele strook kon je namelijk makkelijk in het wiel zitten. Doordat iemand achter mij een foutje maakte, kon ik wegrijden. Het was zeker geen makkelijke wedstrijd, want er was nergens plaats om te herstellen. Ik heb toch de hele tijd alles moeten geven”, vertelde Iserbyt na de koers.

De Europese kampioen reed de hele tijd met Jolien Verschueren en Roger Mettepenningen, de vader van ploegmanager Jurgen in zijn hoofd. “Het zijn twee mensen uit de dichte omgeving die het voorbije jaar zijn overleden. Ik wil mijn overwinning aan hen opdragen. Onze ploegmanager Jurgen heeft ook een moeilijke periode achter de rug. Het waren gedachten die mij sterkten vandaag, en zeker het publiek ook heeft geholpen.”

“Hoe goed ik nu bij mijn goede vorm ben? Het was hier eigenlijk een uur tegen de kramp aan rijden. Ik denk niet dat je hier vandaag de supervorm kunt voelen, omdat het zo’n lastig rondje was. Het was eerder een parcours om in november te hebben, zeker geen cadeau om mee te beginnen. Ik kon eigenlijk wel altijd mooi mijn voorsprong uitbouwen, dus dat stemt gerust voor de volgende weken.”