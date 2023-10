zaterdag 28 oktober 2023 om 16:42

Eli Iserbyt wint voor tweede keer op rij, maar: “Ben zeker niet de favoriet voor het EK”

Eli Iserbyt heeft na de eerste ook de tweede manche van de Superprestige op zijn naam geschreven. In Overijse versloeg hij Lars van der Haar. “Het is zeker mooi, maar het was zeker niet de gemakkelijkste overwinning vandaag”, aldus de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal in het flashinterview na afloop.

Iserbyt sprak van een ’tricky’ parcours. “Ik heb veel foutjes gemaakt”, vertelde hij. “Ik ben blij dat mijn laatste ronde bijna perfect was. Waar die foutjes door kwamen? Het is superglad en we rijden niet met het zwaarste profiel, want de rest van de ronde bolde heel goed. Dan is het glijden en glibberen. De sporen veranderen ook iedere ronde, dus je wist niet of je links, rechts of in het midden moest rijden. Dat maakt het echt heel tricky.”

“De laatste ronde wist ik dat ik voor Lars moest zitten bij die bergjes. Dat lukte net, en dan kon ik gewoon mijn eigen tempo rijden. Ik deed een heel goede strook en dat maakte wel het verschil”, aldus Iserbyt.

Het bleef lang bij elkaar in Ruddervoorde. Hoe kan dat? “Met het nieuwe parcours lag het technisch gedeelte heel dicht bij elkaar en waren er veel rechte stukken om terug te komen. Bij ons viel het ook veel stil, omdat we met drie, vier man waren die niet echt ronddraaiden. We waren aan het demarreren, het ging in het snokken. Daarom kwamen er steeds veel renners terug.”

Europees kampioenschap

Na twee zeges op rij, zal Iserbyt wel met vertrouwen afreizen naar het EK van volgend weekend. Toch? “Op het EK ben ik zeker niet de favoriet. Realistisch gezien is dat Thibau Nys. Het is weleens om een keer naar het Europees kampioenschap toe te leven zonder echt de favoriet te zijn.”