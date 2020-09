Eli Iserbyt wint: “Maar een echte versnelling zat er nog niet in” zaterdag 26 september 2020 om 19:15

Eli Iserbyt schreef zaterdag de Rapencross in Lokeren op zijn naam. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal kende zo een perfecte opening van zijn seizoen. “Het is altijd mooi om de eerste cross te winnen. Dat geeft vertrouwen.”

Dat vertrouwen deed Iserbyt enkele dagen eerder overigens ook al op tijdens het BK in Anzegem, waar hij zich toonde in de kopgroep. “De eerste twee uur gingen daar heel goed”, zo laat hij weten in het flashinterview. “Dus dat gaf al een extra boost.”

Iserbyt rekende zaterdag af met Toon Aerts en Laurens Sweeck. “Ik moest er in de eerste twee ronden nog een beetje inkomen, maar daarna ben ik naar de kop gegaan. Achter mij werd een foutje gemaakt en toen kon ik het gat slaan, met dank aan de ploegmaats die afstopen.”

“Toen Toon Aerts in tweede positie lag, heb ik me gefocust op het behouden van de kloof en heb ik mijn eigen tempo gereden”, gaat hij verder. “Techniek was vandaag ook belangrijk door de zware regenval. Dat technische aspect speelde in mijn voordeel.”

Naar eigen zeggen is Iserbyt nog voor honderd procent in orde. “Ik ben nog niet top. Maar het parcours speelde in mijn voordeel. Daar kun je wat mee verdoezelen. Een echte versnelling zat er nog niet in, hoor.”