Eli Iserbyt wint in Beringen: “Ik had wel redelijk goede benen”

De eerste seizoenszege van Eli Iserbyt is een feit. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal bleek vandaag in de Exact Cross van Beringen veel te sterk voor de concurrentie. “Ik heb een week hard getraind. Dat helpt om ook hier een goed gevoel te hebben”, vertelde hij na de finish voor de camera van VTM.

Iserbyt bleek een klasse apart op het lastige klimparcours in Beringen en had aan de streep een ruime voorsprong op zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout en Europees kampioen Lars van der Haar. “Het plan was om redelijk snel te starten, om zo het groepje wat kleiner te maken. Dat maakt het comfortabeler en geeft minder gewring. Het was ideaal dat Michael ook over goede benen beschikte. We konden zo druk zetten in de achtervolging.”

Op een gegeven moment wisten Iserbyt en Vanthourenhout zichzelf af te scheiden van de rest. “Ik voelde dat Lars de benen niet had om het gat nog toe te rijden en dat Pim (Ronhaar, red.) aan het stilvallen was. Het was ideaal om daarna met twee door te gaan.” Iserbyt reed echter al snel weg van zijn ploegmaat Vanthourenhout. “Ik heb daarna mijn eigen tempo gereden. Ik had wel redelijk goede benen vandaag.”

Afdalingen

“Het was echt constant op af, op af. Het was zaak om geen fouten te maken in de afdaling. De afdalingen verliepen vlot, tot mijn verrassing. Normaal heb ik hier namelijk wel last in de afdalingen, maar op een goede dag gaat alles wat vlotter. Het was van belang om de twee beklimmingen telkens vol op te rijden. Ik wist daar telkens de benodigde seconden te pakken, dat was ideaal.”

Iserbyt heeft vandaag vertrouwen getankt richting de eerste Wereldbekers van het seizoen in Waterloo (9 oktober) en Fayetteville (16 oktober). “Ik had vorige week nog een kleine keelontsteking, maar daar wilde ik me niet achter wegsteken. Dat hoort er ook bij. Michael had hetzelfde en toch konden we vorige week nog 1 en 2 worden. Ik heb deze week hard getraind met het oog op de Amerikaanse wereldbekers, om toch weer hardheid op te bouwen. Een week hard trainen helpt ook om hier (in Beringen, red.) een gevoel te hebben.”