Niels Bastiaens • zaterdag 11 november 2023 om 18:00

Eli Iserbyt wil de drie klassementen naar zijn hand zetten: “Ook al gaat dat ten koste van kampioenschappen”

Video Voor Eli Iserbyt begint het er steeds beter uit te zien. Terwijl zijn concurrenten praten over rust nemen en wedstrijden skippen, krijgt de West-Vlaming uitzicht op de koppositie in twee van de drie regelmatigheidsklassementen. Maar daar stopt zijn doel niet. “Het is misschien ambitieus, maar ik wil de drie klassementen winnen dit seizoen”, vertelt Iserbyt voor de camera van WielerFlits.

Er was deze week nogal wat te doen over de verschillende klassementen. Seizoensrevelatie Thibau Nys verkoos zowaar de derde manche van de Telenet Superprestige in Niel boven de Wereldbekercross in Dendermonde, wat tot lichte paniek leidde bij UCI-veldritcoördinator Peter Van den Abeele en Dendermonde-organisator Jurgen Mettepenningen.

Nys paste eerder al voor de tweede manche van de Superprestige in Ruddervoorde. Ook Lars van der Haar – de huidige leider in de Wereldbeker – is al zinnens om crossen in de Wereldbeker en de Superprestige links te laten liggen tijdens de overvolle kerstperiode, waardoor Eli Iserbyt wel eens de grote winnaar zou kunnen worden in heel dit verhaal. Alleen de X2O Badkamers Trofee, waarin we nog maar één manche achter de rug hebben, ligt nog helemaal open.

Goede zaak

In de loodzware Jaarmarktcross in Niel deed hij alleszins een goede zaak. “Ik had het niet meteen verwacht, op dit parcours”, zegt Iserbyt. “Het was veel lopen, ook vaak op stukken bergop, iets wat mij de laatste jaren niet echt ligt. Ik probeerde vaak wat langer te fietsen, omdat de anderen beter kunnen lopen. Ze zijn ook een pak groter. Als zij een stap zetten, is dat voor mij anderhalve stap. Maar ik had voldoende kracht om het verschil te maken.”

Aan de aankomst was er bovendien geen spoor van Thibau Nys, Lars van der Haar en ploegmaat Michael Vanthourenhout, waardoor Iserbyt zijn leidersplaats in de Superprestige verstevigt. “Je wenst niemand een slechte dag toe, maar het is een feit dat mijn voorsprong in het klassement heel mooi is. Ik staar me niet blind op één tegenstander. Thibau en Lars waren vandaag niet voorin te vinden, maar ook Sweeck en Nieuwenhuis doen nog mee. We zijn er nog niet, pech loert ook bij mij altijd om de hoek.”

Aan wilskracht is er nochtans geen gebrek. “Voor het seizoen waren de drie klassementen winnen mijn doel. Het is natuurlijk redelijk ambitieus om de drie regelmatigheidsklassementen te proberen winnen in één seizoen, laat staan om alle crossen te rijden. Het is bijna onmogelijk. Maar goed, ik probeer het wel. Goed begonnen is half gewonnen.”

Terugval in de kerstperiode?

De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal wil alles blijven rijden de komende weken, maar vreest op die manier ook een terugval. “Het is te druk en misschien krijg ik nog mijn weerbots in de kerstperiode. Natuurlijk lijden de kampioenschappen wat onder mijn ambitieus plan, maar goed, dat zijn keuzes die je maakt. Ik vind het altijd moeilijk om te pieken naar een kampioenschap. Het is heel zuur als het dan niet lukt op die ene dag. Zeker als je er dan de klassementen voor hebt opgegeven. Daarom probeer ik toch altijd die klassementen na te streven, dat is de aanpak waar ik voor ga.”

Aan rusten denkt Iserbyt nog niet. “Dat kan ik nog in maart, hé (lacht). Een wedstrijd overslaan zit er op dit moment nog niet in. Ik kan tijdens de week misschien eens wat rust inbouwen. Maar vanaf dat Wout en Mathieu er zijn, is het zaak om in de crossen zelf de posities en punten goed te tellen en daarna wat krachten te sparen, omdat overwinning toch altijd weg is. Het seizoen wordt altijd korter en korter, we zijn maar vijf maanden bezig en hebben zeven maanden rust. Dus wil ik zo veel mogelijk rijden.”