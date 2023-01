Eli Iserbyt verstevigt ondanks malheur leiding in X2O Trofee: “In het begin was het knoeien”

Eli Iserbyt eindigde in de Duinencross Koksijde als vierde en boekte enkele seconden tijdwinst op Lars van der Haar, zijn naaste concurrent in de X2O Trofee. In de openingfase kreeg hij nochtans af te rekenen met tegenslag. “Een van mijn twee sluitingen was in de tweede ronde al kapot”, legde Iserbyt in het flashinterview na afloop uit.

“Toen dacht ik van: shit, het klassement”, vervolgde Iserbyt, die zich verontschuldigde voor zijn vloek. “Als je die schoenen wisselt, verlies je heel veel tijd. Ik heb het elke ronde uitgesteld, omdat ik toch bij Lars wilde blijven. Bij het lopen schoot mijn voet er telkens uit. Dat was niet ideaal, maar ik ben toch heel blij met het resultaat. (…) Het was een beetje knoeien in het begin. Vanaf dat de sluiting eraf schoot, was er wel wat paniek. Maar gelukkig zijn het goede schoenen en kun je verder rijden met één sluiting.”

Iserbyt hield zich tijdens de cross vooral bezig met Van der Haar, die als vijfde eindigde in de zandcross. “De eerste drie waren al snel te ver weg. In de eerste ronde zat ik meer met mijn schoen in mijn hoofd en verloor ik wat plekken. Maar ik ben content met de wedstrijd. Ik reed voor mijn doen ook nog redelijk goed door het zand, ik heb ook wel gewerkt aan mijn relax-techniek in het zand. Het was in ieder geval een geslaagde dag.”