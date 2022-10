Eli Iserbyt verslaat Laurens Sweeck in een sprint à deux in Fayetteville

Eli Iserbyt heeft ook de tweede mache van de wereldbeker veldrijden gewonnen. In een titanenstrijd met Laurens Sweeck was Iserbyt net de betere in een spannende sprint à deux. Michael Vanthourenhout finishte een paar seconden later als derde.



In afwezigheid van Lars van der Haar, die enkel in Waterloo van start ging, was het Iserbyt die na het startschot als eerste het veld in dook. Van de toppers kende Vanthourenhout een wat mindere start. Hij had een ronde nodig om op te schuiven naar de spits.

Dramatische start

Voor Pim Ronhaar begon de cross dramatisch. Al in de eerste meters brak de ketting van de Nederlander van Baloise Trek Lions. Voor hem zat er niets anders op dan te voet naar de eerste materiaalpost rennen. Ondertussen bepaalde Sweeck voorop het tempo.

Bij het ingaan van de tweede ronde probeerde Toon Vandenbosch (Alpecin-Deceuninck) een verrassingsaanval te plaatsen. De 23-jarige Belg uit Westmalle wist ruim een ronde alleen op kop te rijden, maar Iserbyt liet niet begaan.

Warm

Met een temperatuur van ruim 23 graden was het behoorlijk warm in Fayetteville. Op de stoffige omloop werd het een spannende en tactische race. Na iets meer dan een half uur cross ontstond er een kopgroep bestaande uit Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck.

Waar vorige week in Waterloo geen maat op Iserbyt stond, waren de mannen vandaag aan elkaar gewaagd. Alle drie kenden ze hun momenten waarin ze een kleine voorsprong bemachtigden. Maar steeds werden ze ook weer bijgehaald.

Sprint

In het slot van de race liet zich bij de achtervolgers een nieuwe naam zich opmerken. Op het moment dat de jonge Amerikaan Eric Brunner vooraan wilde aansluiten, besloot Iserbyt een nieuwe versnelling te plaatsen. Bij het ingaan van de laatste ronde gaf hij er een nieuwe snok aan, maar opnieuw werd zijn aanval gepareerd.

Op de heuvel, de lastigste sector, probeerde Iserbyt met een alles-of-nietspoging zijn twee concurrenten te lossen. Sweeck kon aanhaken, Vanthourenhout loste. De twee voorop maakten zich op voor een titanenstrijd. In een langgerekte sprint bleek Sweeck net iets te vroeg te zijn begonnen. Vlak voor de meet werd hij toch nog voorbijgestreefd door Iserbyt, die daarmee zijn derde seizoenszege behaalde.

Wereldbeker Fayetteville 2022, mannen

1. Eli Iserbyt in 1u03m12s

2. Laurens Sweeck z.t.

3. Michael Vanthourenhout op 19s

4. Eric Brunner op 26s

5. Thibau Nys op 39s

6. Daan Soete op 40s

7. Niels Vandeputte z.t.

8. Joran Wyseure op 41s

9. Toon Vandenbosch op 43s

10. Michael Boros op 1m11s