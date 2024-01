maandag 15 januari 2024 om 19:13

Eli Iserbyt schiet meteen raak als Belgisch kampioen: “Nu hoop ik wat slaap in te halen”

Eli Iserbyt heeft niet lang moeten wachten op zijn eerste zege in de Belgische kampioenstrui. In de Betafence Cyclocross van Otegem – daags na het BK – was het al raak voor de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal. Al kende hij tijdens de cross nog wel wat opstartproblemen.

Iserbyt stond na een lange nacht niet al te fris aan de start van de cross in Otegem. “Ik ben niet dronken geweest, maar ik moest er wel wat inkomen”, vertelde de winnaar na afloop aan Sporza. “Tijdens de wedstrijd voelde ik me beter en beter worden. In de tweede helft van de wedstrijd kwam ik erdoor, maar Jente Michels en Cameron Mason hebben het me zeker niet makkelijk gemaakt.”

Iserbyt was met enkele versnellingen de aanstichter van een kopgroep van vijf, met ook Cameron Mason, Jente Michels, Ryan Kamp en Tim Merlier. Deze kopgroep van vijf bleef echter niet lang bij elkaar, en dat kwam door een nieuwe demarrage van de Belgische kampioen. Iserbyt gaf er nog maar eens een lap op en alleen de verrassend sterke Michels bleek in staat om zijn wagonnetje aan te haken.

“Het voelt nog wat onwerkelijk”

De Europese kampioen bij de beloften bleek echter niet sterk genoeg om zijn oudere landgenoot te volgen tot het bittere eind. Iserbyt ging er op een gegeven moment vandoor en soleerde vervolgens naar de overwinning. Zijn eerste als kampioen van België.

“De eerste is binnen, dat is geen item meer. Nu hoop ik wat slaap in te halen. Het voelt nog wat onwerkelijk om die trui te dragen. Pas als ik mezelf bekijk, besef ik het. Het is nog niet helemaal doorgedrongen.”