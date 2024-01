maandag 15 januari 2024 om 16:06

Eli Iserbyt boekt in Otegem eerste zege als Belgisch kampioen

De eerste zege van Eli Iserbyt in de Belgische kampioenstrui is nu al een feit. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal soleerde – daags na zijn gewonnen BK-race in Meulebeke – naar de overwinning in de Betafence Cyclocross van Otegem. Cameron Mason werd tweede, Jente Michels derde.

Daags na het BK zakt de veldritkaravaan traditiegetrouw af naar het West-Vlaamse Otegem, een deelgemeente van Zwevegem, voor de Betafence Cyclocross. In deze herkansingswedstrijd op het Belgisch kampioenschap veldrijden kregen de renners een ‘stoempersparcours’ voorgeschoteld. “In Otegem weten de renners dat ze veel modder zullen zien, in vlakke weides die er vaak niet gemakkelijk bijliggen”, vertelde organisator Benny Lavaert ons.

Belgisch kampioen laat zich meteen zien

Met de kersverse Belgisch kampioen Eli Iserbyt, titelverdediger Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Ryan Kamp, Joran Wyseure en de Britse kampioen Cameron Mason stonden er heel wat mooie namen aan het vertrek in Otegem. Voor de start ging de meeste aandacht uit naar Iserbyt en de kersverse kampioen was er duidelijk op gebrand om zijn tricolore trui een eerste keer te showen in het veld.

De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal – die na alle festiviteiten duidelijk geen last had van een kater – vertrok als een speer en bleek zo de aanstichter van een kopgroep van vijf renners. Iserbyt kreeg het gezelschap van Brits kampioen Cameron Mason, Jente Michels, Ryan Kamp en Tim Merlier, die in volle voorbereiding is op het wegseizoen. Deze kopgroep van vijf bleef echter niet lang bij elkaar, en dat kwam door een nieuwe versnelling van Iserbyt.

Ontketende Iserbyt soleert naar bijzondere zege

Iserbyt besloot in de zesde ronde nog maar eens te verdapperen en alleen de verrassend sterke Michels – de Europese kampioen bij de beloften – bleek in staat om zijn wagonnetje aan te haken. Kamp en Mason moesten even passen en waren zo plots op achtervolgen aangewezen, voor Merlier ging het al helemaal te snel. In de spits van de koers ontspon zich een interessante tweestrijd tussen de gevestigde topper Iserbyt en coming man Michels.

Met nog goed drie ronden te gaan wist Iserbyt de koers echter definitief naar zich toe te trekken. Met een nieuwe versnelling wist hij de dappere Michels van zich af te schudden. Dit bleek het begin van een succesvolle solo-onderneming naar de finish. Op twee ronden van het einde was zijn voorsprong op Michels – achttien seconden – al redelijk geruststellend te noemen. Mason volgde – als de nummer drie in de race – al op 25 tellen van Iserbyt.

Iserbyt kwam in de laatste twee ronden niet meer in de problemen en boekte zo zijn eerste overwinning in de Belgische kampioenstrui. Het is voor de 26-jarige coureur bovendien ook zijn achtste zege van het seizoen. Michels leek op weg naar de tweede plaats, maar kreeg in de slotronde toch nog het gezelschap van Mason. De Brit bleek uiteindelijk de sterkste in de sprint en werd zo toch nog tweede, voor Michels.

Betafence Cyclocross Otegem

Uitslag, elitemannen

1. Eli Iserbyt – in 1u02m56s

2. Cameron Mason – op 22s

3. Jente Michels – z.t.

4. Ryan Kamp – op 44s

5. Tim Merlier – op 1m06s

6. Joran Wyseure – op 1m10s

7. Jens Adams – op 1m15s

8. Lander Loockx – op 1m20s

9. Niels Vandeputte – op 1m50s

10. Tom Meeusen – op 2m17s