Eli Iserbyt pakt eindelijk weer een podiumplaats: “Geleerd om de pijn te verbijten”

Eli Iserbyt werd zaterdag derde in de X2O Trofee Kortrijk. Een opsteker, want een podiumplaats was alweer van de Koppenbergcross geleden voor de West-Vlaming. “Al fietsend ging het heel goed”, zei Iserbyt in het flashinterview over de rugblessure die hem de laatste weken kwelde.

“Ik had een klein, klein beetje last, maar voor de rest voelde ik wel dat het harde werk loont”, doelt Iserbyt op de oefeningen die hij doet om zijn rug te versterken. “Enkel in de zandbak en vooral de hoge trap ging het nog net niet snel genoeg. Als ik daar wel super was geweest, had ik misschien nog van Lars kunnen wegrijden. Maar ik ben echt content dat ik weer bijna mee kan doen vooraan. Wat ik de voorbije weken geleerd heb, is dat je echt moet blijven vechten. Ik denk dat dat wel het goede aan het slechte is. Ik weet nu dat ik er altijd in moet blijven geloven en de pijn moet verbijten.”

Iserbyt duelleerde in de laatste ronde met Lars van der Haar, die hem uiteindelijk klopte in de sprint voor plek twee, achter Tom Pidcock. “Het komt hier neer op kleine foutjes. Ik denk dat Lars ook een foutje maakte, toen ik net aan kwam sluiten. In de laatste ronde probeerde ik hem onder druk te zetten, maar hij had een rhino vooraan en ik een grifo, waardoor hij steeds net kon terugkomen na de korte bochtjes. Maar voor de rest ben ik ook blij met de leidersplaats in het klassement. Dit is een goede dag voor mij”, aldus Iserbyt. In de X2O Trofee nam hij de leiding over van Van der Haar dankzij bonificatieseconden in het begin van de koers.

“Een honderd procent oplossing na het seizoen”

Wat had Iserbyt gekund als zijn rugproblemen volledig verdwenen zouden zijn geweest? Had hij Pidcock dan bij kunnen benen? “In het begin reed hij toch wel te rap. Daarna konden we toch wel hetzelfde tempo aanhouden. Maar dat is altijd ‘als’, en ‘als’ bestaat niet. De beste heeft zeker gewonnen vandaag”, is de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal eerlijk.

De komende dagen is het een kwestie van veel aandacht geven aan rug, vertelt hij. “Vanochtend ben ik ook nog stevig behandeld geweest. Je moet er altijd kort bij zijn. Vanavond krijg ik ook nog een behandeling, morgenochtend en de komende dagen eveneens. En ik moet altijd de oefening blijven doen om alles te versterken. Voor een honderd procent oplossing zal het wachten zijn tot na het seizoen, want nu komt het allemaal kort op elkaar en in de Kerst zal het ook heel druk zijn.”

Rentree Van der Poel

“Ik hoop vooral dat ik de schade kan beperken en nu op een goed niveau verder kan doen. Dan zien we wel. Ik heb de voorbije weken geleerd om de pijn te verbijten en door te zetten. Dat is misschien iets wat ik vroeger niet had”, aldus Iserbyt, die zondag aan de start staan van de Wereldbeker Hulst, waar Mathieu van der Poel zijn rentree in het veld maakt. “Morgen moet een parcours zijn dat me goed moet liggen. Ik denk dat Mathieu meteen wel weer mee zal doen, dus voor het publiek zal het ook wel smullen zijn.”